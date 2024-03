César Farías, DT de América, y, una fuerte discusión con la prensa: "No me pueden faltar al respeto"

América de Cali salió de su bache de siete partidos sin ganar y superó 2-0 a Alianza FC, en el estadio Pascual Guerrero. El juego no fue fácil, los 'diablos rojos' sufrieron una expulsión en la primera parte y tuvieron que remar desde atrás. En rueda de prensa, el director técnico César Farías destacó la resiliencia de sus dirigidos, pero al final terminó discutiendo con los periodistas.

En primer lugar, el venezolano se refirió a la tempranera expulsión de Víctor Ibarbo. "Cuando uno está en una inferioridad numérica se hace vital los momentos donde se tiene la pelota y tratar de aprovechar los instantes claves para dañar al contrario. La expulsión cambió todo porque vinieron a esperar y eso cambió el libreto de todo", remarcó en rueda de prensa.

En ese mismo sentido, destacó la mentalidad de sus jugadores en el terreno de juego. "Nosotros no nos desesperamos, nos acomodamos a la necesidad del partido, no me gusta que estemos recibiendo tarjetas rojas y venimos conversándolo, pero este es el tercer partido en el que nos sucede", añadió el estratega de los 'escarlatas'.

Farías tuvo tiempo hasta de hacer una analogía con otro deporte. "A mí me gusta el ajedrez y no me gusta desesperarme en la primera jugada sino ir pensando desde antes en la tercera o cuarta jugada. Si yo me desespero en la expulsión a lo mejor hubiéramos perdido el partido", confesó el DT.

Al final la rueda de prensa se tornó caldeada luego que un periodista preguntara por jugadores como Michel Barrios. Farías muy molesto le respondió: "Tienes que venir preparado por que esos jugadores que me mencionas están lesionados".

El comunicador le dijo "la prensa del equipo no había dado información sobre eso". Acto seguido, le repitió que la preguntaba estaba mal hecha.

De inmediato, otro periodista le dijo que "tenía porque irrespetar a las personas así".

"Ustedes están acostumbrados a atropellar la gente y yo no estoy dispuesto a eso. Tienen derecho a preguntar, pero no a faltar al respeto. Yo sí tengo eso, vine a dar la cara cuando gané, perdí y empaté. Me tratan como un trapo y lo acepto, pero estos son los momentos para yo poder hablar", dijo de nuevo enfadado Farías.

En ese momento se dio por finalizada la rueda de prensa.

Otras declaraciones de César Farías:

Sobre la nómina titular del equipo

"Nosotros de local jugamos de una forma y de visitante otra, y hacemos rotaciones dentro del mismo partido e hicimos 52 puntos. Yo no creo que los jugadores del América sean menos inteligentes. Tenemos una nómina amplia y uno los selecciona por razonamiento lógico y no por gustos".