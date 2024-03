Dayro Moreno: "Siempre soñé con este récord, pero esto no termina aquí; quiero igualar a Falcao"

Este domingo 10 de marzo, Dayro Moreno nuevamente anotó con el Once Caldas, llegando a los 224 goles por Liga, con los que igualó a Sergio Galván Rey como el goleador histórico del fútbol colombiano; hecho que generó gran alegría en el tolimense.

No obstante, según lo afirmó el mismo atacante de 38 años, una vez culminó el compromiso contra Envigado, el objetivo es superar el récord e imponer sus propios números. ¡Cada vez está más cerca!

“Primero quiero agradecerle a Dios, este logro que conseguí el día de hoy dedicárselo a mis hijas, a mi familia, a mis padres, a toda la gente del pueblo de Chicoral, del pueblo del Tolima, que desde que salí de allí, siempre salí con el anhelo de ser grande, y más con esta camiseta que me ha dado todo. Siempre lo soñé, dije que iba a hacer historia con esta camiseta”, indicó inicialmente Dayro Moreno en rueda de prensa.

Sumado a eso, el delantero de Once Caldas afirmó que todo es consecuencia del trabajo y constancia: “Esto es fruto del trabajo que vengo con el cuerpo técnico, con los compañeros, tenemos un equipo muy bueno, en todo sentido; somos buenos seres humanos, somos personas, somos grupo. Gracias a Dios cuando tuve la oportunidad de debutar con Sergio Galván Rey, compartí habitación con él y mira cómo es la vida, ahora estamos celebrando cosas grandes en el fútbol”.

Dayro Moreno, 224 goles en el fútbol colombiano y alcanza récord histórico. COLPRENSA

*Otras declaraciones de Dayro Moreno:

Su relación con Sergio Galván Rey…

“Desde diciembre, él me decía que me iba a acompañar siempre cuando me acercara a uno a dos goles para romper el récord, me escribió y nos hablamos. Es una gran persona, un gran ser humano, un gran profesional. Lo hablábamos y qué mejor que la historia se quedara aquí en nuestra institución, en nuestro equipo, en nuestra ciudad, porque los dos somos hinchas del Once, queremos al Once”.

“Cuando vi a Galván Rey y vi que me iba a entregar la camiseta, fue una alegría inmensa y a él también se le notaba la alegría”.

¿Qué representa Once Caldas para usted?

“El Once me ha dado todo a nivel nacional e internacional. Tengo el nombre por el Once Caldas, que me abrió las puertas”.

El próximo objetivo…

“Esto no para acá, tengo otro reto importante que es alcanzar a Aristizábal y Falcao García. Yo siempre me propongo metas. Mi meta cada semestre es mínimo 10 goles, ahorita creo que estoy a 13 o 14 goles (de Aristizábal), yo sigo trabajando para hacer goles, porque nosotros los delanteros siempre nos proponemos hacer goles en cada partido. Ya no me propongo para este año, en noviembre o en diciembre, pero más que eso, quiero celebrarlo con un título con esta institución. Aquí no es Dayro y el récord, sino el conjunto, el cuerpo técnico y lo que se merecen la hinchada y ustedes los periodistas”.