Faustino Asprilla les dio con todo a los directivos de Nacional y dice que están "asustados"

El difícil momento futbolístico de Atlético Nacional sigue haciendo eco en el entorno ‘verdolaga’, donde muchos exjugadores e ídolos han tomado la palabra, refiriéndose al cuadro antioqueño entre duras críticas. Así como Faustino Asprilla.

En un programa de ‘ESPN’, el ‘Tino’ puso la actualidad del verde como tema de debate, haciendo referencia a los malos manejos que se le han dado al equipo desde todos los diferentes aspectos, pero principalmente el tema del proyecto, que independiente a los diferentes entrenadores que han pasado, todavía no se ha podido consolidar.

“A mitad del camino, como los resultados no se dan, en Nacional se asustaron y no saben a quién poner. Porque al final no ponen ni a los jóvenes, ni a los viejos, es una mezcla ahí que no saben para dónde van”, indicó de entrada Faustino Asprilla, quien detalló la manera en la que se ve al ‘verdolaga’ desde afuera y esa incertidumbre que genera en cuanto al proyecto.

Sumado a eso, el ‘Tino’ afirmó que el problema no es que apuesten o no por una idea específica, sino que no sepan a dónde van ni cómo lo hacen: “Si estoy jugando mal y yo, Faustino Asprilla, digo que voy a hacer un proceso con jugadores jóvenes, salgo a dar una rueda de prensa y les digo a los hinchas cálmense, que aquí esto empezó un proceso, no nos importan los resultados, importa que estos muchachos más adelante den resultados”.

“Pero ¿a estos muchachos los ponen? No. Entonces ¿qué están haciendo?”, concluyó el ‘Tino’, que no se mostró para nada contento en cómo se está manejando a Atlético Nacional, el equipo más veces campeón en Colombia y con mayor relevancia a nivel internacional, si del balompié nuestro se habla.

No obstante, con cuatro duelos en hilo sin conocer lo que es la victoria y, la reciente derrota en Copa Libertadores contra el Nacional de Paraguay, la situación en el entorno ‘verdolaga’ cada vez es más crítica. Tanto, que Jhon Jairo Bodmer fue quien tomó la decisión de no continuar más al mando del banquillo, luego de recibir varias amenazas en su contra y la de su familia.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

El cuadro ‘verdolaga’ volverá a salir al ruedo este domingo 25 de febrero, frente a La Equidad Seguros, por la novena jornada de la Liga I-2024 en el fútbol colombiano.

Este duelo se disputará en el estadio Nemesio Camacho El Campín, a las 6:30 p.m.