"Fue extraño que Wilmar Roldán no expulsara al arquero de Alianza, tras falta sobre Gonzalo Lencina"

Las discutida determinación de Wilmar Roldán en el encuentro entre Alianza FC y Deportivo Pereira, todavía sigue teniendo eco en la agenda del fútbol colombiano. Todo sucedió el pasado domingo, en el encuentro entre el cuadro de Valledupar y el ‘matecaña’, donde Jaime Mora, el guardameta de los locales, salió en busca de una pelota contra Gonzalo Lencina, pero por la fuerza del impacto, terminó lesionando de gravedad al atacante de Pereira. La crítica a Roldán recae en que a pesar de revisar el VAR y demás, se mantuvo firme en su posición y ni una amarilla le mostró al arquero de Alianza FC.

Es por es que, para tener una visión más amplia de lo sucedido, en Gol Caracol contactamos a Albert Duarte, quien fue árbitro profesional, ya se retiró y le dio un vistazo a lo sucedido en la capital del departamento de Cesar.

“La salida de Jaime Mora fue temeraria, establece la regla 12 la temeridad, cuando un jugador actúa con temeridad es causal para expulsión y más que en la salida el guardameta va arriba, aparentemente con la pierna derecha a buscar el balón, pero el esférico está muy alto, y con su pierna izquierda sale a barrer, es decir, es una jugada en donde únicamente iba a llevarse al adversario”, analizó de entrada Albert Duarte.

Sumado a eso, el experto arbitral criticó fuertemente al juez antioqueño, de quien le sorprendió la manera en la que actuó frente a esta acción: “No entiende uno cómo Wilmar Roldán, que viene en una posición muy buena, no tiene esa capacidad para determinar la gravedad de esa falta. Es raro porque Roldán es un juez que es impecable en ese tipo de acciones, pero aún considero que es un doble error cuando el VAR lo llama”.

Wilmar Roldán - Foto: AFP

Publicidad

“Si a Wilmar lo llaman es porque claramente los que están en el monitor se dieron cuenta que era una jugada muy peligrosa, que podía determinar una tarjeta roja, pero no entiende uno por qué Roldán, en una mejor posición frente al video, sigue tomando la misma determinación. Creo que él vuelve y peca en no aceptar esa ayuda del VAR, porque se evidencia claramente juego brusco y grave en contra de Gonzalo Lencina. Es un graso error”, añadió Albert Duarte.

*Otras declaraciones de Albert Duarte:

La salida de Jaime Mora...

“Se observan varios aspectos; principalmente la fuerza con la que iba, era una fuerza muy desproporcionada. Las piernas en modo tijera, con la derecha busca el balón, pero con la izquierda viene a barrer con lo que haya. Independiente a que toque o no el balón, no puede entrar de esa manera tan peligrosa, alevosa, que generó un daño grandísimo al adversario; el riesgo fue alto. No tuvo mesura".

Publicidad

¿Cómo afecta esto al arbitraje colombiano?

“Estamos hablando del mejor árbitro que tiene Colombia, los demás muchachos se fijan en las decisiones que él toma. Me parece muy extraño que Roldán no haya mostrado la tarjeta roja, no sé qué habrá tenido en su mente, pero perjudica en sumamente el arbitraje colombiano. Si Wilmar no toma acciones contundentes frente a una jugada tan clara, no es el mejor mensaje para los nuevos árbitros y para el contexto del público en general”.