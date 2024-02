Hugo Rodallega: "Yo en lo que pienso es en que Santa Fe pueda pelear el título, ser campeón"

Santa Fe es noticia en el fútbol colombiano, luego de su victoria 3-0 sobre Junior de Barranquilla, vigente campeón, y llegó parcialmente a la segunda posición de la tabla de la Liga I 2024, al acumular 13 puntos. Esa victoria reconfortó a los hinchas del equipo bogotano, que espera seguir con ese protagonismo jornada a jornada.

Y tras esa victoria, el que habló con la prensa fue Hugo Rodallega,quien es uno de los referentes de los 'cardenales' y que siempre llama cada cosa por su nombre. Además dejo en evidencia que no transita en puntos medios, sino que apunta alto.

"Uno tiene que intentar siempre mejorar, buscar algo más, no conformarse. Eso es lo que me ha caracterizado en mi carrera independientemente de los obstáculos y todas las cosas que uno se pueda encontrar en el camino; hay que superarse y siempre querer encontrar algo nuevo", dijo Rodallega inicialmente en la atención a los periodistas.

Hugo Rodallega, delantero de Independiente Santa Fe, celebra uno de sus goles en la Liga I-2024 del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

Por esa misma vía siguió su discurso y habló de los objetivos colectivos, que han tratado con el cuerpo técnico que lidera Pablo Peirano y con sus compañeros de camerino. "Yo ahora mismo tengo la camiseta de Independiente Santa Fe y lo que quiero es lo siguiente: lo primero es clasificar a Santa Fe entre los mejores ocho de Colombia. Ya independientemente de quiénes clasifiquen, quiero que Santa Fe esté ahí y que tengamos la posibilidad, porque es una posibilidad de pelear un título. Yo quisiera ser campeón y sé que en este grupo, todos queremos ser campeones".

Rodallega, quien cumple este 22 de febrero 20 años en el fútbol profesional, complementó y afirmó que "con el respeto que merece la Liga, que merecen los demás equipos, sabemos que ganar un partido no es suficiente, hay que consolidar un grupo y, por supuesto, no dar tantas ventajas, porque a veces se nos escapan partidos como el de Pereira, que pensamos que no lo íbamos a perder y se nos fue. Entonces, es consolidar ese grupo, hacerlo ganador, hacerlo de esos equipos que siempre suman puntos y que nunca se desprenden de la parte de arriba".

¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe en la Liga Betplay I 2024?

Santa Fe volverá a jugar en la Liga del fútbol colombiano el próximo lunes 26 de febrero frente a Boyacá Chicó, en el estadio La Independencia, de Tunja. El balón se moverá a las 6:10 p.m.