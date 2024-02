Jugó en Nacional, Millonarios y Santa Fe y ahora anda 'ganado' en Estados Unidos

Corría el año 2007. En ese momento acababa de finalizar su vinculación laboral con Millonarios.También había vestido los colores de Santa Fe,Nacional, Huila y Deportes Quindío, entre otros, y en el exterior en Guaraní, de Paraguay, y Huracán, de Argentina. Sin embargo y pese a una hoja de vida atractiva, el bogotano Jorge 'el Mono' Herrera no encontró una oferta tentadora para continuar con su carrera en el fútbol colombiano.

Fue en ese momento, en el que tomó la decisión que partió en dos su vida, arriesgada para ese tiempo, pero que al final de cuentas terminó abriéndole un nueva perspectiva, lejos de nuestro país y en un ambiente totalmente diferente al del fútbol colombiano.

"Yo decidí venirme después de que terminé contrato con Millonarios, en el 2007 tuve la oportunidad. Tuve varios amigos con los que jugué en Colombia, ellos vinieron a hacer universidad y se conectaron acá en Estados Unidos. En ese momento las ofertas que tenían no eran tan llamativas, habían varios intereses de la B en Colombia y uno que otro de la A, pero no había nada fijo. Entonces tomé la decisión de probar suerte en Estados Unidos y ver qué pasaba, una decisión más en la parte de seguir creciendo y aprendiendo. No hablaba inglés, no tenía contactos de nada, pero acá me abrieron las puertas, en ese entonces un equipo de la segunda división, acá en esta misma ciudad de Charlotte, me dieron un buen recibimiento y un buen trato. Decidí que acá era lo que quería seguir y así fue todo", contó 'el Mono', en un espacio que abrió en medio de sus ocupaciones actuales en el balompié estadounidense.

Jorge Herrera, con Santa Fe ARCHIVO PARTICULAR

Para ese entonces Herrera estaba acostumbrado a todo lo que rodea vestir los colores de los 'embajadores', que cuentan con la atención de la prensa capitalina y que además de eso tienen una hinchada importante. Por eso reconoció que pero "fue un riesgo salir de Millonarios. Todos sabemos qué es Millonarios. Tomar esa decisión de venir a buscar una oportunidad con el fútbol no es fácil y de pronto ese ego de futbolista me tocó dejarlo a un lado. Yo vine acá a buscar otra cosa, fue muy chévere, no estoy arrepentido a pesar de que me alejé de la élite del fútbol por decirlo así. Todo lo que viví gracias al fútbol es una bendición muy grande".

¿Pero a qué se refirió el lateral derecho o volante con eso del 'ego' del fútbol? Cuando él partió de Bogotá no hubo empresario de por medio, tampoco cámaras y reporteros despidiéndolo. Los gastos corrieron de su bolsillo y viajó por su cuenta y riesgo. "Ver que se cierran las puertas en ese momento y venirte a un país nuevo, sin contactos, pagarte el pasaje, el hotel, alquilar carros y todo, para buscar una oportunidad. Yo creo que no muchos futbolistas en una situación y momento de su carrera así, lo harían. Pero bueno, lo hice y ahora acá sigo".

En medio de la conversación y con absoluta claridad, Jorge Herrera también hizo hincapié en que el balompié norteamericano es más que la MLS y que esa no es la única posibilidad que allí existe. Por eso comentó que "no pensé en que tendría que hacer otro oficio acá. Siempre tuve la convicción de que podía jugar fútbol. Al llegar acá, de pronto no en la MLS, pero ya empecé a conocer y había muchas ligas que soportaban la MLS y, a pesar de que era la segunda división y que, digamos, que no era lo más alto tampoco, fue bueno y pude crecer. Pude ser testigo de ese crecimiento de Estados Unidos frente al fútbol".

Ya en Norteamérica, el bogotano, hijo del torero Jorge Herrera; jugó durante varias temporadas primero en los Charlotte Eagles y posteriormente en el Charlotte Independence, en donde cerró su tiempo como futbolista profesional en 2019. "Los últimos años de futbolista fueron en USL Championship, así se llama la segunda división acá en Estados Unidos. Jugué para el equipo de la ciudad, Charlotte Independence. Fueron cinco temporadas donde tuvimos buenos resultados, tuve la oportunidad de tener buenas actuaciones y fue chévere ver el crecimiento de la ciudad en cuanto al fútbol, la afición y la cantidad de gente que ahora practica el deporte", contó.

¿Ahora qué hace Jorge 'el Mono' Herrera en Estados Unidos?

Jorge Herrera, con uno de sus equipos en la MLS. ARCHIVO PARTICULAR

"Ahorita que estábamos hablando, muchos años ya radicado acá en Charlotte, esto queda en Carolina del Norte, y pues gracias a Dios sigo vinculado al fútbol y aquí ya establecido con mi familia, mi esposa y mis hijos. Yo estoy trabajando con Charlotte FC, que es un equipo de la MLS, una franquicia que es relativamente nueva; esta va a ser la tercera temporada. Entré a trabajar con ellos, fue una transición fácil. Dejé de jugar profesionalmente acá mismo en Charlotte. Tuve la oportunidad de integrarme al club y ahora estoy como técnico. Estoy ayudando con la Sub-20, y bien contento. Los últimos cuatro años he estado involucrado con ellos en la academia, una academia que ellos tienen que compiten con las demás academias de la MLS", dijo Herrera, quien vive con tranquilidad junto a Carolina Vargas, su esposa; Jerónimo, Emiliano y Oliver, sus tres hijos de 15, 9 y 5 años; respectivamente.

Hablando de fútbol con Jorge 'el Mono' Herrera

Jorge Herrera, con Millonarios ARCHIVO PARTICULAR

¿Qué le dejó su pasó por Santa Fe?

"De Santa Fe tengo mucho cariño. El primer equipo donde jugué, donde pude cumplir ese sueño de pequeño de ir al estadio y jugar, salir por el túnel y ver cómo era ese recibimiento siempre me llamó la atención. Santa Fe pues mi papá es super hincha y muchos familiares. Mi primer equipo y le agradezco la oportunidad".

¿De Nacional qué recuerda?

"Te cuento que es el equipo del que fui hincha desde muy pequeño. A los ocho, nueve años me tocó vivir lo de la Copa Libertadores. Mucha gente de nuestra generación creo que es hincha, por eso que vivimos. Pude cumplir el sueño de jugar en el equipo que era hincha, muy chévere y gratificante".

¿Y para cerrar también vistió los colores de Millonarios?

"El equipo que me abrió la oportunidad de volver a jugar a Colombia, de volver a mi ciudad después de estar en Armenia, Medellín y en Argentina. Muy agredecido, le agarré mucho cariño. Tengo buenas amistades, conocí muy buenas personas allá. También, un equipo al que le hago mucha fuerza".