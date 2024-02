"Millonarios viene en alza hace unos años, América está en la búsqueda, ojalá sea un buen clásico"

Millonarios y América de Cali se enfrentan este miércoles en un nuevo clásico del fútbol colombiano. El partidazo de la quinta jornada de la Liga I-2024 se efectuará en el estadio El Campín, escenario en el que se espera un aforo total. El 'embajador' suma cinco puntos en la actualidad, mientras que el 'escarlata' seis unidades; todo está servido para que se dé un buen espectáculo.

Uno de esos futbolistas que tuvo la oportunidad de disputar este gran duelo fue Harold Lozano , quien vistió la camiseta de América entre 1990 y 1994 y logró salir campeón en 1992. Además, el vallecaucano le hizo un gol al azul el 26 de febrero de 1993, ganaron 3-1. Actuó en un total de 8 partidos, cuatro juegos se disputaron en Cali y los restantes en Bogotá.

Lozano dialogó en exclusiva con Gol Caracol acerca de cómo llegan tantos los azules capitalinos como los rojos caleños al juego de este miércoles, de sus figuras y también de los recuerdos que tiene de este clásico de nuestro fútbol.

¿Cómo analiza el clásico entre Millonarios y América

"Interesante. Muchas expectativas, sabemos que son equipos grandes de nuestro país; tanto Millonarios como América. Millonarios viene en alza hace unos años, un equipo que viene mostrando, que viene siendo campeón del fútbol colombiano, con un buen proceso, y América está en la búsqueda de eso como tal. Vamos a ver un partido interesante, sabemos que los clásicos no se juegan, se ganan, pero va a ser un clásico de mucha valía por parte de los dos; más el técnico Farías (César), que viene con esa expectativa porque la hinchada de la América quiere algo diferente y esperemos que se presente un partido de una competencia muy alta y que en este caso que América gane, es mi equipo, y que las cosas salgan bien para ellos".

Millonarios tendrá bajas importantes para enfrentar al América. Colprensa.

¿Quién llega mejor a este clásico?

"Millonarios viene de un traspié, América viene de ganar, pero los clásicos son clásicos. Los clásicos hay que jugarlos y se juegan a otro precio; sabemos que cuando se pita la mentalidad es completamente distinta por parte de los dos equipos y esperemos que gane el que esté mejor enfocado y que demuestre un buen fútbol. Ojalá que América, en lo que se está trabajando vuelva, retome lo que quiere la hinchada".

¿Qué afectará a Millonarios la ausencia de David Macalister Silva?

"Es un jugador que es muy importante, que es un referente para los jugadores, que transmite mucho, que es un líder y uno en la cancha. Es un líder de ellos y es importante, pero bueno, esperemos que los jugadores que estén den la talla también, pero sí sabemos que Macalister es un jugador importante para Millonarios, pero creo que la motivación está por encima de todo y el jugador que entre va a hacer las cosas lo mejor posible".

¿Cómo le ha parecido la gestión hasta ahora de César Farías con el América?

"El técnico Farías yo creo que está en la búsqueda del equipo ideal, ya se dieron cuenta que pues él en estos dos primeros partidos; el primero lo ganó, después lo perdió; buscando como el equipo ideal como tal, está como diagnosticando. Pienso que es un técnico que tiene carácter, porque América es un equipo grande y este equipo grande necesita un técnico que tenga carácter, un técnico que ha demostrado donde ha ido que las cosas las está haciendo muy bien, y esperemos que con América no sea la excepción".

César Farías, entrenador del América de Cali. Foto: Twitter de América.

¿Qué nos puede decir de la actualidad de Edwin Cardona?

"Es un gran jugador, excelente y lo ha demostrado durante mucho tiempo. Siempre he dicho que necesita estar mejor en la la parte física, ahora en el fútbol prima mucho eso, la preparación física, pero como jugador y con el balón a los pies no hay que cuestionarlo; yo siempre he dicho que si este jugador está físicamente bien, tiene que hablar mucho en el fútbol colombiano".

¿Y qué nos puede decir de la actualidad de Adrián Ramos, el gran referente y capitán de América?

"Es un referente, como lo es Macalister en Millonarios. Capitán, un emblema del América como tal, ahora pues con las molestias que tiene, pero es un jugador que, a pesar de su edad, se entrega mucho dentro del campo y es un ejemplo para todos los compañeros que tiene. Ojalá que siga en esa racha y que se recupere pronto".

Adrián Ramos festejando doblete contra el Cali, en el clásico vallecaucano, por la Liga II-2023. Foto: Colprensa.

¿Qué recuerdos tiene de los clásicos América-Millonarios que jugó?

"Puedo decir que yo debuté contra Millonarios. Mi primer partido fue contra Millonarios en Cali; lo traigo a colación ahorita. Una final la perdimos aquí con Millonarios, creo que 3-1 la perdimos en el 94, 95 la perdimos. Tengo ese recuerdo en ese momento y son partidos que uno se juega algo muy aparte y que son partidos en el cual pues tanto los jugadores, como técnico, como hinchada quieren ganarlo. Ojalá que sea un clásico de agrado, de tranquilidad y de mucha mesura y que la gente vaya a disfrutar de este partido".

¿A qué horas es el partido entre Millonarios y América?

El balón rodará a las 8:00 de la noche en el estadio El Campín. Se espera un gran duelo entre 'embajadores' y 'diablos rojos'.

Harold Lozano fue jugador de la Selección Colombia y habla del actual proceso con Néstor Lorenzo como DT. COLPRENSA

¿En qué equipos ha jugado Harold Lozano?

América de Cali

Palmeiras, de Brasil

FC Rustavi, de Georgia

Real Valladolid, de España

Mallorca, de España

Pachuca, de México