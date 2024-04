Rafael Dudamel y la clave en la clasificación del Bucaramanga: "Tenemos calidad humana y deportiva"

Atlético Bucaramanga superó 2-1 al Deportivo Pereira en condición de visitante y logró su clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga 2024-I al cosechar 29 unidades y ubicarse segundo en la tabla de posiciones, a falta de cinco fechas de culminar el 'todos contra todos'. Por eso, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hablaron con el entrenador Rafael Dudamel, quien contó algunos detalles sobre el trabajo del equipo santandereano.

De entrada, el venezolano dejó claro que en un principio nadie tenía en los planes lograr esa primera meta de manera tan prematura. "Cuando arranca el torneo nadie se lo imagina, todos nos ponemos el objetivo de clasificar, cuando va a comenzar la temporada, todos tenemos esa ilusión de ser campeones, se va ordenando en el tiempo todo, con las capacidades que tiene el equipo, nadie se imaginaba, por más optimista que podamos ser, que cinco fechas antes íbamos a estar clasificados", reveló Dudamel.

Luego, habló sobre cuál fue la fórmula para lograr esa clasificación con los 'búcaros'. "Yo creo que es producto de la calidad humana y de los jugadores, después nosotros los entrenadores somos facilitadores, pero ponemos una idea, una forma, intentamos sacar lo mejor de los jugadores y gestionamos ese material humano. Pero al final, es la calidad deportiva del plantel, porque en ellos está el nivel de conducción y de ambición", añadió el timonel de los santandereanos.

Atlético Bucaramanga es el segundo clasificado a las finales de la Liga Betplay 2024. Foto: Colprensa.

Otras declaraciones de Rafael Dudamel:

Una plantilla con jugadores que fueron rechazados en otros equipos

"No hay nada que potencie más a un futbolista que hacerlo sentir valorado. No hay nada más potente en la vida que hacerse sentir querido, respetado, que el futbolista se sienta importante y eso, por supuesto es trabajo del entrenador. Muchas veces cometemos el error, que por la edad, o porque tenemos futbolistas de más juventud o de un mejor momento, desechamos a un lado totalmente algunos que no vayamos a utilizar. Nosotros siempre hemos tenido en nuestro estilo que todos los jugadores de nuestro plantel son importantes y se los demostramos en el día a día, trabajando y atendiendo mucho más a los que no están jugando".

El jugador líder del Bucaramanga

"Hay casos como el de Fabián Sambueza, que es un jugador fantástico. Yo estoy encantado del liderazgo y de la jerarquía. Un jugador como él, que no tiene que pegar un grito en el camerino, él es un líder deportivo, que desde ejemplaridad va marcando el camino y le hemos podido llevar a un punto físico de altísimo nivel, que hoy está con la lucidez en su mejor expresión".