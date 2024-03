Tulio Gómez: "Haber utilizado la palabra atraco no fue adecuado luego de Envigado vs. América"

Tulio Gómez, dueño del América, escribió hace pocos minutos en su cuenta de 'X' un extenso texto en el que se retractó de unas declaraciones proferidas tras el 1-1 frente a Envigado, en la fecha 7 de la Liga I 2024 del fútbol colombiano.

El máximo accionista se quejó, en su momento, por un penalti que se le concedió a los naranjas luego de un contacto en el área y de que dicha acción fuera revisada por el VAR. En ese compromiso entre los antioqueños y los vallecaucanos el equipo arbitral lo lideró el central Edwin Ferney Trujillo, mientras que en el VAR y el AVAR estuvieron Heider Castro y Mauricio Mercado.

El texto publicado por Tulio Gómez, dueño del América, fue el siguiente:

Me permito informar a la comunidad, a la opinión pública y a los hinchas del América que presento excusas a todos aquellos que se sintieron afectados y ofendidos por una de las palabras que utilicé en las declaraciones que realicé en los medios de comunicación, por el arbitraje del partido entre América y Envigado, hace unos días. Haber utilizado la palabra atraco, que tiene una connotación fuerte, no fue adecuado. Sin embargo, debido al sentimiento de ira, molestia e impotencia que sentí en el momento me llevó a manifestarme en ese sentido.

Ahora, si bien me arrepiento de haber utilizado esa palabra, me permito ratificarme en la gran preocupación que siento como accionista, hincha y doliente de América por los errores garrafales que se han cometido por parte del arbitraje y de la Comisión Arbitral Nacional de la FCF en las últimas fechas del fútbol colombiano, sobre las cuales, solicité, como accionista, que se presentara una queja formal por parte de América ante dicha entidad para que se tomen las medidas correspondientes y hechos como los ocurridos en ese partido no se vuelvan a repetir

