"Lo que nos sorprende en Nacional es que todos los equipos se juegan una final con nosotros"

Luego de que Atlético Nacional cayera por la mínima diferencia en su visita frente a Deportivo Cali , el jugador Alfredo Morelos dio algunas declaraciones polémicas, al ser consultado en zona mixta, al terminarse el partido.

El atacante del cuadro 'verdolaga' se mostró fiel a su estilo directo y dejó unas palabras que muchos tildaron de soberbias por parte del nacido en Cereté, en el departamento de Córdoba.

Alfredo Morelos fue interrogado por varios periodistas en zona mixta, preguntándole qué opinaba sobre la fiesta que hicieron los hinchas del cuadro 'azucarero' en las tribunas, pero el atacante se fue por otro lado. "¿Sabes qué es lo que si me sorprende?, que todos los equipos con los que jugamos se quieren jugar una final, esa es la realidad que vivimos fecha a fecha", dijo.

Además, continuó diciendo que "los equipos se juegan siempre una final con nosotros. A Atlético Nacional , tricampeón de Colombia siempre lo quieren emparejar en todos los sentidos, siempre vayamos a donde vayamos, vamos a trabajar con mucha humildad, la escancia que es Atlético Nacional", concluyó.

Números de Alfredo Morelos con Nacional en la Liga BetPlay 2025-I

12 partidos jugados de 15

Cinco goles convertidos, uno de penal

Ha dado tres asistencias

Ha recibido tres tarjetas amarillas

Ha recibido una tarjeta roja



Lo cierto es que no es la primera vez que jugadores del elenco paisa son sensación en redes, y no precisamente por su nivel deportivo, en el pasado clásico frente a Millonarios, el protagonista fue Marino Hinestroza que al tratar de ser interceptado por periodistas en zona mixta, el jugador sin mirarlos dijo "cuando den las noticias bien les doy entrevistas, de resto no".

¿Cómo quedaron ambos equipos en la tabla de posiciones?

Luego de la derrota de los dirigidos por Javier Gandolfi, aún se mantienen en la segunda posición de la tabla con 28 unidades, mientras que los de Alfredo Arias lograron meterse dentro de los ocho, que con 23 puntos, se ubican en el último puesto de los clasificados a cuadrangulares.

¿Cuándo vuelven a jugar ambos equipos?

Deportivo Cali jugará el clásico frente a América de Cali por la fecha 16, el día domingo 27 de abril a las 6:20 de la tarde (hora de Colombia), en el Pascual Guerrero; mientras que Nacional recibirá a Pasto el martes 29 del mismo mes a las 7:30 de la noche (hora de Colombia).