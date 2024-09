"Los jugadores de Orsomarso no intentaron agredir al árbitro": escándalo en Torneo Betplay

La polémica del día en el fútbol colombiano pasó por el hecho en el que el árbitro Sergio Galvis fue perseguido con la intención de agredirlo en los minutos finales del partido Orsomarso vs. Llaneros, del Torneo Betplay, por parte de algunos jugadores locales e igualmente por un hombre que saltó desde las tribunas al terreno de juego del estadio Francisco Rivera Escobar.

Al respecto, en Gol Caracol hablamos con Edward Lenis, presidente de los vallecaucanos, quien se refirió sobre el incidente.

¿Qué fue lo que pasó el día de ayer en el partido entre Orsomarso y Llaneros?

"Pues contarte que se presentó una situación, digámoslo así, de conflicto cuando estábamos en los últimos seis minutos de adición que el central había determinado a raíz de una jugada que incita, digamos, a ese tipo de situaciones y ahí se generó una situación que lamentamos, que no tiene por qué suceder en el fútbol, que no tiene por qué volver a presentarse y en la que se vieron inmiscuidos los jugadores de ambos equipos. También esto generado por unas situaciones de juego y digamos, después de decisiones del partido que se venían presentando donde ya nos habían expulsado a un jugador, nos habían expulsado a nuestro director técnico y digamos que esas situaciones habían caldeado un poquito los ánimos. Luego con lo que pasó al final terminó por presentarse una situación bastante incómoda. El árbitro dio por terminado el partido por falta de garantías. Hubo un hincha, una persona que estaba en la gradería que terminó entrando al campo de juego y eso hace que el árbitro tome esa determinación".

¿El arbitraje cómo fue?

"Yo siempre en estos temas del arbitraje trato de llevarlo a las instancias que me da el reglamento, el conducto regular que es hacer nuestra queja o petición y proceder de esa forma ante los entes oficiales, Dimayor y Comisión Arbitral".

Hay dos jugadores de Orsomarso que intentan agredir y corretear a un árbitro...

"Pues, digamos que en ningún momento tendría que mirar el video si hay unos jugadores y hay un tema ahí que se presenta. Un jugador que estaba expulsado ingresa nuevamente al terreno de juego. Yo observo que en ningún momento llegan o se acercan al árbitro a agredirlo. Eso para mí nunca pasó. Mis jugadores detienen más bien a un hombre que intenta agredir al árbitro".

Llaneros va a demandar el partido...

"No, yo lo que te digo es que hasta que la demanda no esté, pues no hay absolutamente nada. Cada quien también puede hacer uso de sus recursos o los mecanismos que tenga para proceder en ese caso. Lo que sé es que mientras se jugó el partido, iba 1-1".