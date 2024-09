No, gracias.

James Rodríguez no jugó en Girona vs Rayo Vallecano: vio todo el partido en el banquillo Este miércoles sorprendió que el ‘10’ colombiano James Rodríguez no vio ni un solo minuto de juego en el duelo de Rayo Vallecano contra Girona. ¡Dura decisión de su técnico!