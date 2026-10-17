Lucas González; "vamos por buen camino, pero con los pies en la tierra, va la mitad del torneo"

Lucas González analizó en rueda de prensa lo que fue la victoria 1-4 de Atlético Nacional, este sábado, sobre Boyacá Chicó en partido pendiente de la primera jornada de la Liga BetPlay II-2026.

El estratega del verde paisa se mostró bastante autocrítico con la imagen mostrada por su equipo durante los primeros 45 minutos en La Independencia de Tunja, aunque destacó la capacidad de reacción del plantel en la parte complementaria.

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"La verdad que la primera parte no he estado contento con el desarrollo del juego, perdíamos el balón muy rápido. Afortunadamente logramos ajustarlo, es más fácil ajustar ganando, eso hace que el partido sea más fácil", dijo el DT.

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Asimismo, González resaltó los cambios tácticos realizados en el descanso que terminaron por cambiar la cara de Nacional en la segunda mitad: "La verdad no me gustó mucho la primera parte, a la media parte corregimos, ajustamos ubicaciones y la segunda parte mucho mejor".



La formación titular de Nacional en su visita a Boyacá Chicó. Foto: Colprensa

"Tenemos la mejor cantera del país y hay que aprovecharla"

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En medio de su intervención con los medios de comunicación en tierras boyacenses, el timonel bogotano resaltó a los juveniles que estuvieron en el gramado de juego contra Chicó. Lucas González agregó que Nacional tiene la mejor cantera del país.

"La sensación principal es que estoy muy contento y muy orgulloso de los chicos. Lo he dicho anteriormente y lo sé porque trabajé en la cantera de Nacional: tenemos la mejor cantera del país y hay que aprovecharla", sostuvo.

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Y agregó: "Hoy (sábado) iniciamos con tres juveniles desde el himno y después entran dos más... uno de ellos hace una asistencia, que es Sub-17, y otro que es categoría 2008 inicia y hace gol. Desde esa perspectiva, las sensaciones son muy positivas".

A pesar de los buenos resultados, el técnico del verde paisa mantuvo un mensaje de prudencia: "Hay muchas cosas en el desarrollo del juego que tenemos que corregir, pero también cosas a rescatar. Llevamos varios partidos en los que no tenemos a ninguno de los puntas naturales en la plantilla y creo que hemos hecho como doce goles. Quiere decir que vamos por buen camino, pero con los pies en la tierra porque apenas vamos por la mitad del torneo".

Nacional se impuso a Boyacá Chicó en La Independencia de Tunja por la Liga II. Foto oficial de Nacional

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Por último, valoró el rendimiento del equipo ante el ajustado calendario, haciendo énfasis en la necesidad de rotar la nómina para mantener el nivel.

"Es imposible que todos los minutos los jueguen los mismos jugadores, tenemos que ir alternando para intentar poner el mejor equipo en el siguiente partido. El análisis en general es positivo; al fin y al cabo vienes aquí, haces cuatro goles y encajas uno que se pudo haber evitado", concluyó.