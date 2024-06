Luis Fernando Suárez: "Yo dirigí al Pereira cuando creía que era entrenador, me aguantaron"

El mundialista Luis Fernando Suárez fue anunciado este martes como nuevo entrenador del Deportivo Pereira. El DT oriundo de Medellín asumió el cargo en el banquillo técnico del 'matecaña', en lugar de Leonel Álvarez.

Para hablar sobre cómo se dio su llegada al elenco de la 'Perla del Otún', el timonel de 64 años, fue uno de los invitados al programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Suárez aseveró de entrada que "ayer (lunes) en la noche, muy tarde" se cerró su llegada al Pereira, sostuvo que "había unos tecnicismos", pero "afortunadamente se dio, mañana (miércoles) en la mañana estoy viajando a Pereira". Este tendrá como asistente a jhon Bodmer.

En medio de la charla con la mesa de periodistas, encabezada por nuestro director general Javier Hernández Bonnet, evocó cómo fueron sus anteriores pasos por el 'matecaña', en el inicio de su carrera como entrenador.

El entrenador colombiano Luis Fernando Suárez RAUL ARBOLEDA/AFP

"Pereira pagó las distintas experiencias cuando me creía entrenador, parte del 84' y 85', después en el 2008 y ahora repetimos este año. Lo más importante de todo eso, cuando se empieza, uno cree que sabe mucho, había tenido experiencias como asistente, y en el 84' pensé que ya estaba listo para volar solo; al menos salvamos la categoría. Hay veces en que uno se apresura".

El exDT de la Selección de Costa Rica confía en que la plantilla del Pereira no cambie mucho, que tenga continuidad, ya que le gusta lo que ha visto; esto cuando fue interrogado por el tema de refuerzos.

"Yo apenas arreglé hace cuestión de horas, todavía no he tendido una conversación profunda. A mí me gusta lo que veo de Pereira, los jugadores me parece que tienen una buena conducta táctica, vienen con el trabajo de Alejandro (Restrepo) y Leonel (Álvarez), no me gustaría que hubiese muchos cambios; me parece que es bueno de tener un camino recorrido, tener jugadores que uno sabe que es Pereira, me gustaría que no cambiara mucho", sostuvo.

Otras declaraciones de Luis Fernando Suárez

Lo más importante de un equipo...

"El manejo de grupo, lo más importante que debe tener un entrenador de fútbol, si hay algo que es importante para un DT es en cómo formar equipo, poner en ese equipo pensar en uno solo; direccionarlo. Cuando se conforma una familia ahí está el verdadero equipo, sino armas equipo, estás equivocado".

El tema del psicólogo

"Lo que busco es un neuro-entrenamiento, lo más importante es que él está en la cancha, en los entrenamientos; no es un trabajo de consultorio, lo que se trata de hacer es un entrenamiento para la mente y la tensión y que afortunadamente con Felipe Camacho se trabaja, entrenamos la cabeza, son cosas que van a servir después para la toma de decisiones".