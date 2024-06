¡Traiga mucha plata! el mensaje al Presidente de Nacional que preguntó por estelar delantero

Uno de los equipos que se viene moviendo fuertemente para tratar de reforzar lo mejor posible la plantilla que dirige el uruguayo Pablo Repetto es Atlético Nacional, pensando ya en lo que será la participación en la Liga II 2024 del fútbol profesional colombiano. Y aunque ya confirmó la llegada de tres experimentados: el volante Edwin Cardona, el arquero David Ospina y el defensa William Tesillo; se vienen manejando otros nombres y se están adelantando los respectivos contactos.

En ese sentido, en la prensa ha surgido un futbolista como posibilidad para los 'verdolagas', ese es el delantero Faber Gil, quien se destacó como una de las figuras del Deportivo Pereira, que bajo la dirección técnica de Leonel Álvarez llegó hasta los cuadrangulares de la Liga I.

Sobre este tema, se refirió este martes Álvaro López, presidente de los 'matecañas', quien tuvo una particular declaración en rueda de prensa. “Hablé con el presidente de Nacional y le dije que si quiere a Faber Gil me lo tenía que quitar con plata. Aquí ya es una decisión de jugador, allá sí le ofrecen más, me toca sentarme a negociar con él”, dijo con claridad el máximo dirigente del Pereira.

Pablo Repetto, nuevo técnico de Atlético Nacional. Crédito: @nacionaloficial

Así las cosas, desde el cuadro antioqueño deben estar preparando una oferta para quedarse con Gil, un jugador de banda, con velocidad y que mostró que puede ser desequilibrante al máximo y que además cuenta con una amplia experiencia en el balompié colombiano. Es evidente que el antioqueño querría jugar en Nacional, aunque también tiene un par de ofertas tanto en Colombia, como a nivel internacional.

¿En qué equipos ha jugado Faber Gil?

Gil, de 29 años, tiene ya una amplia carrera deportiva en el fútbol profesional y ha jugado en clubes de nuestro país y también en Panamá. De esa forma acá es su trayectoria.

