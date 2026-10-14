🔴 Manchester City vs. PSG, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de la Champions League

Your City XI to face PSG 🩵— Manchester City (@ManCity) October 14, 2026
XI | Donnarumma, Khusanov, Dias (C), Guéhi, Gvardiol, Anderson, Fernández, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland
SUBS | Bettinelli, Rulli, Ndiaye, Kovačić, Aït-Nouri, Reis, Nunes, Bouaddi, O'Reilly, Allan, Foden, Lewis pic.twitter.com/jYAzZtrXlL
- 01:05 p. m. - Manchester City vs Paris Saint-Germain🔴 Alineación titular de Manchester City
- 12:43 p. m. - Manchester City vs Paris Saint-Germain📊 Últimos partidos del Paris Saint-Germain
Sábado, 10 de octubre - Paris Saint-Germain 3-1 Le Mans
Domingo, 20 de septiembre - Olympique Marsella 1-2 Paris Saint-Germain
Domingo,13 de septiembre - Brest 0-1 Paris Saint-Germain
Miércoles, 9 de septiembre - Paris Saint-Germain 6-1 Slovan Bratislava
Viernes, 4 de septiembre - Paris Saint-Germain 1-2 Monaco
- 12:40 p. m. - Manchester City vs Paris Saint-Germain📊 Últimos partidos del Manchester City
Domingo, 11 de octubre - Liverpool 0-3 Manchester City
Domingo, 20 de septiembre - Manchester City 5-3 Sunderland
Jueves 17, de septiembre - Manchester City 5-0 Norwich
Domingo, 13 de septiembre - Manchester United 0-1 Manchester City
Martes 8, de septiembre - Porto 0-2 Manchester City
- 12:29 p. m. - Manchester City vs Paris Saint-Germain⌚ ¿A QUÉ HORA ES EL JUEGO?
Este partidazo está programado para las 2:00 p.m.
- 12:25 p. m. - Manchester City vs Paris Saint-Germain👋 ¡BIENVENIDOS!
¡Bienvenidos al LIVE Blog del partido entre el Manchester City y el Paris Saint-Germain!. Este partido corresponde a la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27.
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