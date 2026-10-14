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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Manchester City vs. PSG, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de la Champions League
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🔴 Manchester City vs. PSG, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de la Champions League

Este jueves, el Manchester City se enfrenta al Paris Saint-Germain, en el duelo correspondiente a la segunda fecha de la Champions League. ¡Todos los detalles acá!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 14 de oct, 2026
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Manchester City y Paris Saint-Germain se enfrentan en la segunda fecha de la Champions League
Manchester City y Paris Saint-Germain se enfrentan en la segunda fecha de la Champions League
AFP
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  • 01:05 p. m. - Manchester City vs Paris Saint-Germain
    🔴 Alineación titular de Manchester City

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  • 12:43 p. m. - Manchester City vs Paris Saint-Germain
    📊 Últimos partidos del Paris Saint-Germain

    Sábado, 10 de octubre - Paris Saint-Germain 3-1 Le Mans
    Domingo, 20 de septiembre - Olympique Marsella 1-2 Paris Saint-Germain
    Domingo,13 de septiembre - Brest 0-1 Paris Saint-Germain
    Miércoles, 9 de septiembre - Paris Saint-Germain 6-1 Slovan Bratislava
    Viernes, 4 de septiembre - Paris Saint-Germain 1-2 Monaco

  • 12:40 p. m. - Manchester City vs Paris Saint-Germain
    📊 Últimos partidos del Manchester City

    Domingo, 11 de octubre - Liverpool 0-3 Manchester City
    Domingo, 20 de septiembre - Manchester City 5-3 Sunderland
    Jueves 17, de septiembre - Manchester City 5-0 Norwich
    Domingo, 13 de septiembre - Manchester United 0-1 Manchester City
    Martes 8, de septiembre - Porto 0-2 Manchester City

  • 12:29 p. m. - Manchester City vs Paris Saint-Germain
    ⌚ ¿A QUÉ HORA ES EL JUEGO?

    Este partidazo está programado para las 2:00 p.m.

  • 12:25 p. m. - Manchester City vs Paris Saint-Germain
    👋 ¡BIENVENIDOS!

    ¡Bienvenidos al LIVE Blog del partido entre el Manchester City y el Paris Saint-Germain!. Este partido corresponde a la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27.

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