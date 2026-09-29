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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴Medellín vs. Millonarios, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la Liga BetPlay II-2026.
EN VIVO

🔴Medellín vs. Millonarios, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la Liga BetPlay II-2026.

Este martes, Medellín recibe en el Atanasio Girardot a Millonarios en compromiso pendiente por la cuarta jornada de la Liga BetPlay II-2026. Juan Guillermo Cuadrado podría debutar en el 'embajador'.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 29 de sept, 2026
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Medellín y Millonarios se enfrentan en partido pendiente de la cuarta jornada de la Liga BetPlay II-2026.
Medellín y Millonarios se enfrentan en partido pendiente de la cuarta jornada de la Liga BetPlay II-2026.
Fotos oficiales de Medellín y Millonarios
REFRESCAR
  • 07:58 p. m.
    👊🏻⚽ ¡Salen los equipos a la cancha! 👊🏻⚽

    Todo está listo en el Atanasio Girardot para el juego entre Medellín y Millonarios.

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  • 07:44 p. m.
    ✔️🔴🔵 ¡La titular de Medellín! ✔️🔴🔵

  • 07:10 p. m. - 👊🏻⚽ ¡TITULARES CONFIRMADAS!👊🏻⚽
    ✔️Ⓜ️ ¡El XI de Millonarios! ✔️Ⓜ️

  • 07:09 p. m.
    🔵 ¿Cómo va Millonarios en la Liga BetPlay II-2026?🔵

    El azul bogotano suma 20 puntos y es cuarto.

  • 07:08 p. m.
    🔴🔵 ¿Cómo va Medellín en la Liga BetPlay II-2026?🔴🔵

    El DIM suma 19 puntos en el campeonato, en 10 juegos.

  • 06:21 p. m.
    ⌚🤔¿A qué hora es el partido? ⌚🤔

    A las 8:05 de la noche rodará el balón en el Atanasio Girardot para el duelo entre 'poderosos' y 'embajadores'.

  • 06:20 p. m.
    👋🏼¡Bienvenidos! 👋🏼

    👋🏼 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Medellín y Millonarios, pendiente de la cuarta jornada de la Liga BetPlay II-2026.

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