🔴Medellín vs. Millonarios, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la Liga BetPlay II-2026.

👊🏻⚽ ¡Salen los equipos a la cancha! 👊🏻⚽
Todo está listo en el Atanasio Girardot para el juego entre Medellín y Millonarios.
Todo está listo en el Atanasio Girardot para el juego entre Medellín y Millonarios.
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🔴🔵Nómina del Poderoso para esta noche presentada por Mapei pic.twitter.com/9WAuGClMsB— DIM (@DIM_Oficial) September 30, 2026
¡XI inicial!— Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 29, 2026
▶️ Así saldremos a la cancha para nuestro encuentro frente a Independiente Medellín.
𝐋𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨, 𝐀𝐦𝐨𝐫 𝐲 𝐆𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚 Ⓜ️ pic.twitter.com/v1CE17ZYW0
El azul bogotano suma 20 puntos y es cuarto.
El DIM suma 19 puntos en el campeonato, en 10 juegos.
A las 8:05 de la noche rodará el balón en el Atanasio Girardot para el duelo entre 'poderosos' y 'embajadores'.
👋🏼 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Medellín y Millonarios, pendiente de la cuarta jornada de la Liga BetPlay II-2026.
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