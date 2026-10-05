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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Medellín vs Santa Fe, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la Liga BetPlay II-2026
EN VIVO

🔴 Medellín vs Santa Fe, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la Liga BetPlay II-2026

En el estadio Metropolitano Ditaires y por la fecha 13, el 'poderoso' y Santa Fe, de realidades similares, miden fuerzas por mantenerse en el grupo de los ocho.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 5 de oct, 2026
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Medellín y Santa Fe se enfrentan por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026
Medellín y Santa Fe se enfrentan por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026
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  • 06:11 p. m. - PREVIA DE MEDELLÍN VS. SANTA FE
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  • 06:10 p. m. - PREVIA DE MEDELLÍN VS. SANTA FE
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    Las puertas del estadio Metropolitano Ditaires, en Itagüín, se abren para este duelo.

  • 06:09 p. m. - PREVIA DE MEDELLÍN VS. SANTA FE
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de la Dimayor, el balón rodará a las 7:00 p.m.

  • 06:09 p. m. - PREVIA DE MEDELLÍN VS. SANTA FE
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este partido de la Liga BetPlay II-2026.

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