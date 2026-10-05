🔴 Medellín vs Santa Fe, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la Liga BetPlay II-2026

✍️ Últimos partidos del 'poderoso'
- Medellín 2-2 Millonarios
- Junior 2-0 Medellín
- Medellín 2-1 Jaguares
- Bucaramanga 2-2 Medellín
- Boyacá Chicó 2-1 Medellín
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Las puertas del estadio Metropolitano Ditaires, en Itagüín, se abren para este duelo.
De acuerdo con la programación de la Dimayor, el balón rodará a las 7:00 p.m.
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este partido de la Liga BetPlay II-2026.
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