Iban siete minutos cuando el árbitro decidió parar la contienda.
- 04:39 p. m.¡Partido deteneido por lluvia!
- 04:36 p. m.¡Está lloviendo fuerte en el Atanasio Girardot!
Los jugadores juegan con mucho cuidado en estos primeros minutos.
- 04:32 p. m.⚽⌚¡Comenzó el partido! ⚽⌚
Rodó el balón en el Atanasio Girardot. Ya juegan Medellín y Santa Fe.
- 04:27 p. m.👊🏼⚽¡Todo listo para el partido en el Atanasio! 👊🏼⚽
Salen los equipos a la cancha.
- 04:27 p. m.👊🏼🦁 ¡Así formará Santa Fe! 👊🏼🦁
Esta es nuestra nómina titular 🦁 para enfrentar a Medellín por la fecha 1 de cuadrangulares ⚽️#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/SFNFGC7LeW— Independiente Santa Fe (@SantaFe) November 20, 2026
- 04:26 p. m. - ¡TITULARES CONFIRMADAS!✔️🔴🔵 ¡El XI del Medellín! ✔️🔴🔵
🔴🔵 Nuestra nómina para el inicio de los cuadrangulares esta tarde en el Atanasio 🏟️— DIM (@DIM_Oficial) November 20, 2026
Presentada por Mapei pic.twitter.com/yZSzPqA9mf
- 04:24 p. m.💪🏼🦁¡Así luce el vestuario del 'león'!💪🏼🦁
¡Nuestro camerino en Medellín 🦁🏟️🇮🇩! pic.twitter.com/cvUF0l3Nma— Independiente Santa Fe (@SantaFe) November 20, 2026
- 04:23 p. m.👊🏼🔴🔵¡El camerino del 'poderoso' 👊🏼🔴🔵
[🔴🔵💪] Todo listo en el camerino más lindo de todos.🫀#Reebok pic.twitter.com/MPu2mpEMk6— DIM (@DIM_Oficial) November 20, 2026
- 03:41 p. m.🤔⌚ ¿A qué hora es el partido? 🤔⌚
A las 4:30 de la tarde, de este viernes 20 de noviembre, rodará el balón en el Atanasio Girardot para el duelo entre 'poderosos' y 'leones'.
- 03:22 p. m.👋🏼¡Bienvenidos! 👋🏼
👋🏼 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Medellín y Santa Fe en el inicio de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2026.
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