Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Mercado de fichajes del fútbol colombiano HOY 5 de enero de 2026; altas, bajas y rumores
EN VIVO

🔴 Mercado de fichajes del fútbol colombiano HOY 5 de enero de 2026; altas, bajas y rumores

Con el inicio del año, los equipos del balompié de nuestro país se siguen reforzando de cara a los torneos que afrontarán a lo largo de la temporada. Varios grandes se han movido en las últimas horas.

Por: Jhonatan David Reyes RubioJhonatan Reyes-Periodista Gol Caracol 
Actualizado 5 de ene, 2026
Comparta en:
Imagen de referencia del fútbol colombiano
Imagen de referencia del fútbol colombiano
Foto: Dimayor.
REFRESCAR
  • 09:16 a. m. - Deportivo Cali
    El Cali estaría cerca de confirmar su séptimo refuerzo

    Según rumores, Daniel Giraldo ya habría firmado su contrato como nuevo jugador 'azucarero' y pronto sería anunciado por el club.

    • Publicidad

  • 09:11 a. m. - Atlético Nacional
    Nacional podría perder a su principal figura

    De acuerdo con información de la prensa mexicana, Alfredo Morelos estaría en carpeta de Pumas de la UNAM para la temporada 2026.

  • 09:07 a. m. - Junior
    El campeón de Colombia estaría cerca de oficializar a sus tres primeros fichajes

    Jannenson Sarmiento, Juan David Ríos y Kevin Pérez fueron captados por los medios de comunicación en su presentación a los respectivos exámenes médicos, antes de poner su firma como nuevos jugadores del 'tiburón'.

Publicidad

Publicidad

Publicidad