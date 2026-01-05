🔴 Mercado de fichajes del fútbol colombiano HOY 5 de enero de 2026; altas, bajas y rumores

Según rumores, Daniel Giraldo ya habría firmado su contrato como nuevo jugador 'azucarero' y pronto sería anunciado por el club.
- 09:16 a. m. - Deportivo CaliEl Cali estaría cerca de confirmar su séptimo refuerzo
- 09:11 a. m. - Atlético NacionalNacional podría perder a su principal figura
De acuerdo con información de la prensa mexicana, Alfredo Morelos estaría en carpeta de Pumas de la UNAM para la temporada 2026.
- 09:07 a. m. - JuniorEl campeón de Colombia estaría cerca de oficializar a sus tres primeros fichajes
Jannenson Sarmiento, Juan David Ríos y Kevin Pérez fueron captados por los medios de comunicación en su presentación a los respectivos exámenes médicos, antes de poner su firma como nuevos jugadores del 'tiburón'.
“Muy contento de estar aquí”, dice el cartagenero Kevin Pérez, una de las caras nuevas de Junior. Este lunes comienza la pretemporada del equipo con la realización de los exámenes médicos en la sede administrativa del club. pic.twitter.com/cuUS8b4ZTV— Deportes El Heraldo (@DeportesEH) January 5, 2026
Publicidad