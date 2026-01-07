🔴 Mercado de fichajes del fútbol colombiano HOY 7 de enero de 2026; altas, bajas y rumores

De acuerdo con la prensa tolimense, el joven volante Élan Ricardo estaría muy cerca de convertirse en refuerzo del 'pijao' para la Liga BetPlay y la Copa Libertadores.
- 03:45 p. m. - Deportes TolimaJugador de pasos por Turquía y Brasil llegaría al Tolima
- 03:39 p. m. - Cúcuta DeportivoJugador del Pereira sería nuevo refuerzo del Cúcuta
Existe el rumor de que Víctor Mejía, exjugador del Pereira, seguiría en la A con la camiseta del 'motilón'.
- 03:32 p. m. - Independiente Santa FeSe habría caído uno de los fichajes de Santa Fe
De acuerdo con la prensa, Yerson Candelo ya no sería nuevo jugador del 'cardenal'.
- 03:22 p. m. - Atlético BucaramangaDelantero de la B jugará en el Bucaramanga
El ex Deportes Quindío, Brandon Caicedo, fue confirmado por el 'leopardo' como su nuevo atacante.
¡𝘉𝘳𝘢𝘯𝘥𝘰𝘯 𝘊𝘢𝘪𝘤𝘦𝘥𝘰 𝘴𝘦 𝘷𝘪𝘴𝘵𝘦 𝘥𝘦 𝘢𝘶𝘳𝘪𝘷𝘦𝘳𝘥𝘦! 🔥Potencia, fuerza en cada choque, dominio en el juego aéreo y hambre de gol. 𝐁𝐈𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐈𝐃𝐎 𝐀𝐋 𝐋𝐄𝐎𝐏𝐀𝐑𝐃𝐎🔰#MiHerenciaMiPasión🫀 pic.twitter.com/8UNkV9nbvL— Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) January 7, 2026
- 03:17 p. m. - FortalezaJoya de Fortaleza no seguirá en el equipo
Los 'amix' se despidieron en sus redes sociales de Emilio Aristizábal, quien terminó su préstamo en el club.
Emi de mi vida— Fortaleza (@FortalezaCEIF) January 7, 2026
Para quienes te conocen y siguen tu carrera saben que este agradecimiento se queda corto mi chino, porque en una simple publicación es imposible describir toda la grandeza que guardas tanto en la cancha como persona a tu corta edad. Por eso hoy solo nos… pic.twitter.com/E2mYOd6rB8
- 03:08 p. m. - Deportivo CaliCampeón con Millonarios llega al Cali
El cuadro 'azucarero' anunció que alcanzó un principio de acuerdo con Daniel Giraldo, volante que se desempeñaba en Juventude de Brasil.
📄 COMUNICADO OFICIAL— Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) January 7, 2026
Deportivo Cali llegó a un principio de acuerdo con el futbolista Daniel Giraldo para su vinculación a nuestra institución. pic.twitter.com/E4DeMbU7oI
- 10:11 a. m. - FortalezaFortaleza le dijo adiós a una de sus figuras
A través de sus redes sociales, los 'amix' le dedicaron un mensaje de despedida a Andrés Ricaurte, quien no seguirá en el club.
Andrés… Mago!— Fortaleza (@FortalezaCEIF) January 7, 2026
Este año que vivimos juntos fue hermoso, eres un ser humano maravilloso, muy divertido muy chistoso jaja pero también muy sensible, de esos que le echa cabeza al sunto y le pone corazón a lo que hace… y como jugador sí me mataste uishhh nooo que nivel que… pic.twitter.com/MXYKTAcvGf
- 10:05 a. m. - Once CaldasOnce Caldas presentó dos refuerzos para la Liga BetPlay
El 'blanco blanco' confirmó la llegada del volante Andrés Felipe Roa, ex América de Cali, y del defensor Yeferson Rodallega, procedente de Envigado.
Técnica para proteger el balón, visión para encontrar el pase justo y regate para romper líneas.— 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) January 7, 2026
Talento y experiencia que se suma a nuestra historia y a esta familia 🔥
Andrés Felipe Roa ya es jugador del Once Caldas.
Bienvenido a casa 🤍⚽️#VoyConTodoXElOnce pic.twitter.com/0RpDIYivk0
- 09:59 a. m. - América de CaliNuevo guardián en el arco del América
El brasileño Jean Fernandes fue anunciado como nuevo guardameta del cuadro 'escarlata'.
🇧🇷 𝐵𝑒𝑚-𝑣𝑖𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑜 𝐴𝑚𝑒́𝑟𝑖𝑐𝑎, 𝐽𝑒𝑎𝑛! 👹 pic.twitter.com/W0Yo0rslsC— América de Cali (@AmericadeCali) January 7, 2026
- 09:56 a. m. - MillonariosEl 'último baile' en Millonarios
Millonarios anunció el ansiado retorno al club de Radamel Falcao García.
¡Radamel Falcao García regresa a su casa! 🐯💙⚽✨ #UnÚltimoBaile@FALCAO pic.twitter.com/ZraXsez2el— Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 7, 2026
