Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Fútbol Colombiano  / 🔴 Mercado de fichajes del fútbol colombiano HOY 7 de enero de 2026; altas, bajas y rumores
EN VIVO

🔴 Mercado de fichajes del fútbol colombiano HOY 7 de enero de 2026; altas, bajas y rumores

Previo al inicio de la Liga y el Torneo BetPlay 2026-I se siguen conociendo movimientos en los distintos equipos. Algunos anuncian grandes fichajes y otros despiden a sus figuras.

Por: Jhonatan David Reyes RubioJhonatan Reyes-Periodista Gol Caracol 
Actualizado 7 de ene, 2026
  • 03:45 p. m. - Deportes Tolima
    Jugador de pasos por Turquía y Brasil llegaría al Tolima

    De acuerdo con la prensa tolimense, el joven volante Élan Ricardo estaría muy cerca de convertirse en refuerzo del 'pijao' para la Liga BetPlay y la Copa Libertadores.

  • 03:39 p. m. - Cúcuta Deportivo
    Jugador del Pereira sería nuevo refuerzo del Cúcuta

    Existe el rumor de que Víctor Mejía, exjugador del Pereira, seguiría en la A con la camiseta del 'motilón'.

  • 03:32 p. m. - Independiente Santa Fe
    Se habría caído uno de los fichajes de Santa Fe

    De acuerdo con la prensa, Yerson Candelo ya no sería nuevo jugador del 'cardenal'.

  • 03:22 p. m. - Atlético Bucaramanga
    Delantero de la B jugará en el Bucaramanga

    El ex Deportes Quindío, Brandon Caicedo, fue confirmado por el 'leopardo' como su nuevo atacante.

  • 03:17 p. m. - Fortaleza
    Joya de Fortaleza no seguirá en el equipo

    Los 'amix' se despidieron en sus redes sociales de Emilio Aristizábal, quien terminó su préstamo en el club.

  • 03:08 p. m. - Deportivo Cali
    Campeón con Millonarios llega al Cali

    El cuadro 'azucarero' anunció que alcanzó un principio de acuerdo con Daniel Giraldo, volante que se desempeñaba en Juventude de Brasil.

  • 10:11 a. m. - Fortaleza
    Fortaleza le dijo adiós a una de sus figuras

    A través de sus redes sociales, los 'amix' le dedicaron un mensaje de despedida a Andrés Ricaurte, quien no seguirá en el club.

  • 10:05 a. m. - Once Caldas
    Once Caldas presentó dos refuerzos para la Liga BetPlay

    El 'blanco blanco' confirmó la llegada del volante Andrés Felipe Roa, ex América de Cali, y del defensor Yeferson Rodallega, procedente de Envigado.

  • 09:59 a. m. - América de Cali
    Nuevo guardián en el arco del América

    El brasileño Jean Fernandes fue anunciado como nuevo guardameta del cuadro 'escarlata'.

  • 09:56 a. m. - Millonarios
    El 'último baile' en Millonarios

    Millonarios anunció el ansiado retorno al club de Radamel Falcao García.

