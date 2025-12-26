Síguenos en:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Push Gol Caracol
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴Mercado de fichajes en el fútbol colombiano HOY 26 de diciembre; altas, bajas y rumores
EN VIVO

🔴Mercado de fichajes en el fútbol colombiano HOY 26 de diciembre; altas, bajas y rumores

A días de que termine el año, los equipos no esperan hasta 2026 para iniciar la confección de su nómina, pensando en lo que se viene para el próximo semestre. Aquí todos los detalles.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 26 de dic, 2025
Nicolás Rodríguez con el Orlando City.
X del @OrlandoCitySC
  • 09:34 a. m. - Cali le quitaría figura a Junior

    Según se informa en las últimas horas, el cuadro 'azucarero' estaría pensando seriamente en quedarse con Steven 'Titi' Rodríguez, a quien le gustaría tener más minutos y rodaje. Sin embargo, Junior no aspira prestarlo; el objetivo es que lo compren por el precio que el 'tiburón' considere justo.

  • 09:05 a. m. - Bucaramanga, cerca de cerrar la primera alta

  • 09:04 a. m. - ¡Nacional va por figura colombiana!

    Según pudo conocer Gol Caracol, Atlético Nacional está interesado en Nicolás Rodríguez, quien llegaría en condición de préstamo para el próximo año; con opción de compra para los paisas.

    Nicolás Rodríguez
    Nicolás Rodríguez, futbolista de Fortaleza.
    Foto: Colprensa

  • 08:59 a. m. - ¡Bienvenidos 👋🏻👋🏻!

    Sean todos bienvenidos a la mejor y más detallada información sobre el mercado de fichajes en el fútbol colombiano, de cara a lo que será la temporada 2026.

