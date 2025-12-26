🔴Mercado de fichajes en el fútbol colombiano HOY 26 de diciembre; altas, bajas y rumores

Según se informa en las últimas horas, el cuadro 'azucarero' estaría pensando seriamente en quedarse con Steven 'Titi' Rodríguez, a quien le gustaría tener más minutos y rodaje. Sin embargo, Junior no aspira prestarlo; el objetivo es que lo compren por el precio que el 'tiburón' considere justo.
- 09:34 a. m. - Cali le quitaría figura a Junior
- 09:05 a. m. - Bucaramanga, cerca de cerrar la primera alta
De pasar exámenes médicos, Brandon Caicedo será la primera cara nueva de @ABucaramanga para 2026.— Armando Araque (@armandoaraque11) December 25, 2025
Tiene 24 años, 1,91, es delantero, vendría del deportes Quindío y tuvo paso por selecciones juveniles Colombia. pic.twitter.com/oelJeBkRLL
- 09:04 a. m. - ¡Nacional va por figura colombiana!
Según pudo conocer Gol Caracol, Atlético Nacional está interesado en Nicolás Rodríguez, quien llegaría en condición de préstamo para el próximo año; con opción de compra para los paisas.
- 08:59 a. m. - ¡Bienvenidos 👋🏻👋🏻!
Sean todos bienvenidos a la mejor y más detallada información sobre el mercado de fichajes en el fútbol colombiano, de cara a lo que será la temporada 2026.
