Millonarios, con el mejor calendario de la Liga Betplay; salió ganando con el sorteo

Dimayor, ente rector del fútbol profesional colombiano, dio a conocer el calendario completo que tendrá la Liga Betplay 2025-I luego del sorteo que definió el camino de cada uno de los 20 equipos participantes.

En ese sentido, Millonarios terminó como uno de los que celebró la ruta que le correspondió si se tienen en cuenta varios aspectos que le darán cierta comodidad a lo largo de la competición.

Y aunque cada club tendrá 10 presentaciones como local y otras 10 en condición de visitante, los ‘embajadores’ tienen a su favor:

⦁ 5 jornadas seguidas en Bogotá: los azules no tendrán que viajar entre la fecha 9 y la 13, seguidilla en la que recibirán a Águilas, Alianza y Nacional y en la que visitarán a Santa Fe, en El Campín, y a Fortaleza, en Techo.

⦁ 2 últimas fechas de local: el conjunto ‘embajador’ se dará el lujo de jugar en Bogotá las jornadas 19 y 20, contra Envgado y Chicó, definitivas para buscar un cupo en los cuadrangulares o en la lucha por el punto invisible.

⦁ Los 3 clásicos, en El Campín: los dirigidos por David González enfrentarán a sus 2 máximos rivales de la Liga Betplay en Bogotá: 2 veces a Independiente Santa Fe, en las fechas 10 y 17, y una vez a Atlético Nacional, en la jornada 13.

Calendario de partidos de Millonarios en la Liga Betplay 2025-I

Aunque la primera fecha será el fin de semana del sábado 25 y domingo 26 de enero, el resto de programación se irá definiendo a lo largo del semestre, teniendo en cuenta la disponibilidad del estadio El Campín, que tendrá nutrida agenda de conciertos, y los compromisos internacionales de los clubes en cuestión, como el duelo de Copa Sudamericana del elenco azul contra Once Caldas en primera ronda.

Acá, el calendario completo:

⦁ Fecha 01 (enero 26): Unión Magdalena vs. Millonarios

⦁ Fecha 02 (febrero 2): Pasto vs. Millonarios

⦁ Fecha 03 (febrero 9): Millonarios vs. Equidad

⦁ Fecha 04 (febrero 12): Llaneros vs. Millonarios

⦁ Fecha 05 (febrero 16): Millonarios vs. Medellín

⦁ Fecha 06 (febrero 23): Cali vs. Millonarios

⦁ Fecha 07 (marzo 2): Millonarios vs. Tolima

⦁ Fecha 08 (marzo 9): Junior vs. Millonarios

⦁ Fecha 09 (marzo 16): Millonarios vs. Águilas

⦁ Fecha 10: (marzo 23) Santa Fe vs. Millonarios

⦁ Fecha 11 (marzo 30): Millonarios vs. Alianza

⦁ Fecha 12 (abril 6): Fortaleza vs. Millonarios

⦁ Fecha 13 (abril 13): Millonarios vs. Nacional

⦁ Fecha 14 (abril 16): América vs. Millonarios

⦁ Fecha 15 (abril 20): Millonarios vs. Pereira

⦁ Fecha 16 (abril 27): Bucaramanga vs. Millonarios

⦁ Fecha 17 (mayo 4): Millonarios vs. Santa Fe

⦁ Fecha 18 (mayo 11): Once Caldas vs. Millonarios

⦁ Fecha 19 (mayo 18): Millonarios vs. Envigado

⦁ Fecha 20 (mayo 25): Millonarios vs. Chicó

Las 6 fechas de los cuadrangulares semifinales se llevarán a cabo los días 1, 4, 8, 11, 15 y 18 de junio, mientras que los 2 partidos de la final están programados para el 22 y el 28 de junio.