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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Millonarios vs América, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Liga BetPlay II-2026
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🔴 Millonarios vs América, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Liga BetPlay II-2026

El estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá, es testigo de una nueva edición de este clásico del fútbol colombiano, entre Millonarios y América, por la fecha 17.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 4 de nov, 2026
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Daniel Ruiz, jugador de Millonarios, y Yeison Guzmán, figura de América, en la Liga BetPlay II-2026
Daniel Ruiz, jugador de Millonarios, y Yeison Guzmán, figura de América, en la Liga BetPlay II-2026
Archivo de Colprensa
REFRESCAR
  • 07:30 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS AMÉRICA
    🔴 Alineación titular confirmada de América

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  • 07:26 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS AMÉRICA
    🔴 Alineación titular confirmada de Millonarios

  • 07:25 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS AMÉRICA
    🔴 Último partido en El Campín

    El 7 de octubre de 2025, los capitalinos ganaron 2-1, con anotaciones de Dewar Victoria y Leonardo Castro; quien descontó fue Jan Lucumí.

  • 07:24 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS AMÉRICA
    🔴 Último enfrentamiento entre ambos

    El pasado 19 de abril, los 'escarlatas' vencieron 3-1 a los 'embajadores', con goles de Jhon Murillo, Adrián Ramos y Dany Rosero, mientras que Carlos Darwin Quintero descontó.

  • 07:22 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS AMÉRICA
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲

    En este minuto a minuto, podrá seguir cada jugada, acción, polémica, gol y demás situaciones que se presenten: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol .

  • 07:22 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS AMÉRICA
    📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?

    La televisión cerrada, a través del canal que tiene los derechos, transmite este juego (WIN Sports).

  • 07:21 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS AMÉRICA
    ✍️ Últimos partidos de América
    • América 2-1 Fortaleza
    • América 3-1 Cúcuta
    • Barranquilla 0-4 América
    • Bucaramanga 1-1 América
    • América 1-2 Medellín
  • 07:20 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS AMÉRICA
    ✍️ Últimos partidos de Millonarios
    • Millonarios 1-1 Once Caldas
    • Millonarios 4-1 Jaguares
    • Fortaleza 1-1 Millonarios
    • Barranquilla 1(5)-(4)1 Millonarios
    • Medellín 2-2 Millonarios
  • 07:19 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS AMÉRICA
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    El estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, abre sus puertas para este compromiso.

  • 07:18 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS AMÉRICA
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de Dimayor, el balón rodará a las 8:30 p.m. (hora de Colombia).

  • 07:18 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS AMÉRICA
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este juego de la Liga BetPlay II-2026.

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