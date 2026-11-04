🔴 Millonarios vs América, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Liga BetPlay II-2026

🇦🇹 La historia nos exige, la camiseta nos impulsa y el partido nos espera. ¡Estos son los elegidos! 📋 pic.twitter.com/szePI6B7ia— América de Cali (@AmericadeCali) November 5, 2026
- 07:30 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS AMÉRICA🔴 Alineación titular confirmada de América
- 07:26 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS AMÉRICA🔴 Alineación titular confirmada de Millonarios
¡XI inicial!— Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 5, 2026
▶️ Así saltaremos a la cancha para enfrentar a el América. pic.twitter.com/7KB6GHTX9i
- 07:25 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS AMÉRICA🔴 Último partido en El Campín
El 7 de octubre de 2025, los capitalinos ganaron 2-1, con anotaciones de Dewar Victoria y Leonardo Castro; quien descontó fue Jan Lucumí.
- 07:24 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS AMÉRICA🔴 Último enfrentamiento entre ambos
El pasado 19 de abril, los 'escarlatas' vencieron 3-1 a los 'embajadores', con goles de Jhon Murillo, Adrián Ramos y Dany Rosero, mientras que Carlos Darwin Quintero descontó.
- 07:22 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS AMÉRICA🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
En este minuto a minuto, podrá seguir cada jugada, acción, polémica, gol y demás situaciones que se presenten: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol .
- 07:22 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS AMÉRICA📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
La televisión cerrada, a través del canal que tiene los derechos, transmite este juego (WIN Sports).
- 07:21 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS AMÉRICA✍️ Últimos partidos de América
- América 2-1 Fortaleza
- América 3-1 Cúcuta
- Barranquilla 0-4 América
- Bucaramanga 1-1 América
- América 1-2 Medellín
- 07:20 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS AMÉRICA✍️ Últimos partidos de Millonarios
- Millonarios 1-1 Once Caldas
- Millonarios 4-1 Jaguares
- Fortaleza 1-1 Millonarios
- Barranquilla 1(5)-(4)1 Millonarios
- Medellín 2-2 Millonarios
- 07:19 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS AMÉRICA🔎 ¿En qué estadio jugarán?
El estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, abre sus puertas para este compromiso.
- 07:18 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS AMÉRICA⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de Dimayor, el balón rodará a las 8:30 p.m. (hora de Colombia).
- 07:18 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS AMÉRICA👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este juego de la Liga BetPlay II-2026.
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