- Bucaramanga 2-2 América
- Cali 0-0 Millonarios
- 03:47 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS BUCARAMANGA🔴 Resultados de la fecha 1 del grupo B
- 03:46 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS BUCARAMANGA🔴 ¿Cómo va la tabla de posiciones del grupo B?
1. América - 1 pts. (0)
2. Bucaramanga - 1 pts. (0)
3. Cali - 1 pts. (0)
4. Millonarios - 1 pts. (0)
- 03:44 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS BUCARAMANGA🔴 Último enfrentamiento entre ambos
El pasado 25 de julio, el 'leopardo' venció 0-1 al 'embajador' con gol de Emerson Batalla, en El Campín.
- 03:43 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS BUCARAMANGA🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
En este minuto a minuto, podrá seguir cada jugada, acción, polémica, gol y demás situaciones que se presenten: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol .
- 03:42 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS BUCARAMANGA📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
La televisión cerrada, a través del canal que tiene los derechos, transmite este juego (WIN Sports).
- 03:42 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS BUCARAMANGA✍️ Últimos partidos del 'leopardo'
- Bucaramanga 2-2 América
- Bucaramanga 1-0 Fortaleza
- Jaguares 0-4 Bucaramanga
- Bucaramanga 1-1 Nacional
- Bucaramanga 2-1 Pasto
- 03:41 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS BUCARAMANGA✍️ Últimos partidos del 'embajador'
- Cali 0-0 Millonarios
- Millonarios 2-0 Alianza
- Tolima 2-1 Millonarios
- Millonarios 0-0 América
- Millonarios 1-1 Once Caldas
- 03:39 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS BUCARAMANGA🔎 ¿En qué estadio jugarán?
El estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá, abre sus puertas para este compromiso.
- 03:39 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS BUCARAMANGA⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de Dimayor, el balón rodará a las 6:20 p.m. (hora de Colombia).
- 03:38 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS BUCARAMANGA👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este juego de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026.
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