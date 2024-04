No, gracias.

Millonarios vs. Cali, partido de dos grandes en apuros que marca la fecha trece de la Liga Betplay Millonarios vs. Cali será este sábado a las 2 de la tarde en la cancha de El Campín. Los dos equipos están urgidos de triunfos. Además, el otro gran duelo es el de los dos primeros Tolima vs. Pereira.