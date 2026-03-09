Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Millonarios vs. Cúcuta Deportivo, EN VIVO: minuto a minuto del partido de Liga BetPlay I-2026
EN VIVO

🔴 Millonarios vs. Cúcuta Deportivo, EN VIVO: minuto a minuto del partido de Liga BetPlay I-2026

Este lunes, Millonarios recibirá al Cúcuta Deportivo, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la fecha 10 del fútbol profesional colombiano.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 9 de mar, 2026
Comparta en:
Rodrigo Contreras, delantero argentino, de 30 años, celebra un gol con Millonarios
Rodrigo Contreras, delantero argentino, de 30 años, celebra un gol con Millonarios
AFP
REFRESCAR
  • 02:58 p. m. - PREVIA
    Convocados del Cúcuta

    • Publicidad

  • 02:58 p. m. - PREVIA
    Convocados de Millonarios

  • 02:57 p. m. - PREVIA
    ¿Por dónde ver el juego?

    El encuentro será transmitido por televisión cerrada.

  • 02:56 p. m. - PREVIA
    ¿A qué hora es el partido?

    La pelota rodará a las 6:20 p.m. (hora Colombia).

  • 02:55 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle del partido entre 'embajadores' y 'motilones'.

Publicidad

Publicidad

Publicidad