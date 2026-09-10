🔴 Millonarios vs. Deportivo Cali, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Liga BetPlay II-2026

Los convocados por Deportivo Cali
Jugadores convocados para el encuentro de mañana.— Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) September 10, 2026
¡Vamos Cali! 💚 pic.twitter.com/KSnE9DzGeg
Jugadores convocados para el encuentro de mañana.— Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) September 10, 2026
¡Vamos Cali! 💚 pic.twitter.com/KSnE9DzGeg
Publicidad
¡Mañana tenemos una cita en El Campín!🏟️💪🔥— Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 10, 2026
▶️ Estos son los convocados, presentados por @CervezaAndinaCo, para enfrentar al Deportivo Cali. pic.twitter.com/HrCkoHFYyP
El encuentro será transmitido por la televisión cerrada.
La pelota rodará a las 8:00 p.m. (hora Colombia).
No se pierda ningún detalle del partido entre 'embajadores' y 'azucareros'.
Publicidad
Publicidad
Publicidad