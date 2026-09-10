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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Millonarios vs. Deportivo Cali, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Liga BetPlay II-2026
EN VIVO

🔴 Millonarios vs. Deportivo Cali, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Liga BetPlay II-2026

Este jueves, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Millonarios recibirá a Deportivo Cali por la fecha 5 (aplazado) del fútbol profesional colombiano. ¡No se lo pierda!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 10 de sept, 2026
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Millonarios vs. Deportivo Cali.
Millonarios vs. Deportivo Cali.
COLPRENSA.
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  • 06:20 p. m. - PREVIA
    Los convocados por Deportivo Cali

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    Los convocados por Millonarios

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    ¿Por dónde ver el juego?

    El encuentro será transmitido por la televisión cerrada.

  • 06:18 p. m. - PREVIA
    ¿A qué hora es el partido?

    La pelota rodará a las 8:00 p.m. (hora Colombia).

  • 06:18 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle del partido entre 'embajadores' y 'azucareros'.

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