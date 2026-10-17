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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴Millonarios vs. Jaguares, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay
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🔴Millonarios vs. Jaguares, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay

El estadio Nemesio Camacho El Campín recibe este sábado el compromiso entre Millonarios y Jaguares, válido por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026. ¡SÍGALO EN VIVO AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 17 de oct, 2026
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Juan Guillermo Cuadrado, jugador de Millonarios.
Juan Guillermo Cuadrado, jugador de Millonarios.
Colprensa
REFRESCAR
  • 05:37 p. m. - ⚽ 👊🏼 ¡TITULARES CONFIRMADAS!👊🏼⚽
    👊🏼Ⓜ️ ¡El XI de Millonarios!👊🏼Ⓜ️

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  • 05:32 p. m.
    💪🏼🔵 ¡Así fue la llegada de los azules a El Campín! 💪🏼🔵

  • 05:28 p. m.
    ⌚🤔¿A qué horas es el partido?⌚🤔

    A las 6:00 de la tarde rodará el balón en el estadio El Campín para el juego de la fecha 15.

  • 05:26 p. m.
    👋🏼¡Bienvenidos! 👋🏼

    Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Millonarios y Jaguares.

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