🔴Millonarios vs. Jaguares, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay

👊🏼Ⓜ️ ¡El XI de Millonarios!👊🏼Ⓜ️
¡Nuestro XI inicial!— Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 17, 2026
▶️ Así saltaremos a la cancha para enfrentar a Jaguares. pic.twitter.com/Y8XdEoGIgm
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¡Vamos Embajadores! 🏟️💙Ⓜ️ pic.twitter.com/GkWjorBT0t— Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 17, 2026
A las 6:00 de la tarde rodará el balón en el estadio El Campín para el juego de la fecha 15.
Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Millonarios y Jaguares.
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