🔴 Millonarios vs. Junior, EN VIVO; minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay I-2026

Convocados de Junior
- 03:27 p. m. - PREVIA
- 03:27 p. m. - PREVIAConvocados de Millonarios
¡Mañana volvemos a casa! 🏟️🙌💙🔥— Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 24, 2026
▶️ Estos son los convocados para enfrentar al Junior en El Campín. pic.twitter.com/e7jzTVO4iK
- 03:27 p. m. - PREVIA¿Cómo le fue a Junior en la fecha 1?
Los tiburones perdieron su estreno 0-2 con Deportes Tolima, en Barranquilla.
- 03:26 p. m. - PREVIA¿Cómo le fue a Millonarios en la fecha 1?
En el debut de 2026, los azules perdieron 2-1 en su visita al Atlético Bucaramanga.
- 03:25 p. m. - PREVIA¿Por dónde ver el juego?
El encuentro será transmitido por la televisión cerrada.
- 03:24 p. m. - PREVIA¿A qué hora es el partido?
La pelota rodará a las 6:10 p.m. (hora Colombia).
- 03:23 p. m. - PREVIABienvenidos
No se pierda ningún detalle del juego entre azules y tiburones.
