Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Millonarios vs. Junior, EN VIVO; minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay I-2026
EN VIVO

🔴 Millonarios vs. Junior, EN VIVO; minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay I-2026

Este domingo, en el estadio El Campín, Millonarios recibirá al Junior por la segunda jornada del fútbol profesional colombiano. ¡No se lo pierda!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 25 de ene, 2026
Millonarios vs. Junior.
Millonarios vs. Junior.
COLPRENSA.
REFRESCAR
  • 03:27 p. m. - PREVIA
    Convocados de Junior

  • 03:27 p. m. - PREVIA
    Convocados de Millonarios

  • 03:27 p. m. - PREVIA
    ¿Cómo le fue a Junior en la fecha 1?

    Los tiburones perdieron su estreno 0-2 con Deportes Tolima, en Barranquilla.

  • 03:26 p. m. - PREVIA
    ¿Cómo le fue a Millonarios en la fecha 1?

    En el debut de 2026, los azules perdieron 2-1 en su visita al Atlético Bucaramanga.

  • 03:25 p. m. - PREVIA
    ¿Por dónde ver el juego?

    El encuentro será transmitido por la televisión cerrada.

  • 03:24 p. m. - PREVIA
    ¿A qué hora es el partido?

    La pelota rodará a las 6:10 p.m. (hora Colombia).

  • 03:23 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle del juego entre azules y tiburones.

