Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴Millonarios vs. Medellín, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay I-2026
EN VIVO

🔴Millonarios vs. Medellín, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay I-2026

El estadio Nemesio Camacho El Campín acogerá este domingo el duelo entre 'embajadores' y 'poderosos', válido por la cuarta fecha de la Liga BetPlay I-2026. ¡SÍGALO EN VIVO!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 1 de feb, 2026
Millonarios recibe a Medellín por la Liga BetPlay I-2026.
Millonarios recibe a Medellín por la Liga BetPlay I-2026.
Foto: Millonarios FC.
  • 07:39 p. m.
    👊🏻🔴🔵 ¡El XI del Medellín! 👊🏻🔴🔵

  • 07:34 p. m. - ✔️ ⚽ ¡TITULARES confirmadas!✔️ ⚽
    Ⓜ️ ¡Así va Millonarios! Ⓜ️

  • 07:31 p. m.
    🫡Ⓜ️ ¡Los 'embajadores', listos para el reto! 🫡Ⓜ️

  • 07:30 p. m.
    😱Ⓜ️ ¡Un cambio de último hora en convocados de Millonarios!😱Ⓜ️

  • 07:26 p. m.
    ⚽ ¡Duelo de necesitados!⚽

    Al partido de la cuarta jornada de la Liga I-2026, tanto Millonarios como Medellín están urgidos por sumar de a tres. Los azules capitalinos acumulan tres derrotas, mientras que el 'rojo de la montaña' tiene una unidad.

  • 07:23 p. m.
    🤔⏱️⚽¿A qué horas es el partido? 🤔⏱️⚽

    A las 8:10 de la noche, de este domingo 1 de febrero, rodará el balón en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

  • 07:22 p. m.
    👋🏻 ¡Bienvenidos!👋🏻

    👋🏻 Buenas noches, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Millonarios y Medellín de la Liga BetPlay I-2026.

