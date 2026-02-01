🔴Millonarios vs. Medellín, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay I-2026

[🔴🔵] La nómina del Medallo para esta noche de Liga en El Campín.— DIM (@DIM_Oficial) February 2, 2026
Presentada por JFK Cooperativa Financiera. pic.twitter.com/Z3TYbS7nRh
- 07:39 p. m.👊🏻🔴🔵 ¡El XI del Medellín! 👊🏻🔴🔵
- 07:34 p. m. - ✔️ ⚽ ¡TITULARES confirmadas!✔️ ⚽Ⓜ️ ¡Así va Millonarios! Ⓜ️
▶️ ¡Nuestro XI Inicial!— Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 1, 2026
📋 Así saltamos a la cancha para recibir al DIM. ¡VAMOS MILLONARIOS! 👊🔥 pic.twitter.com/9NRIxl5p0b
- 07:31 p. m.🫡Ⓜ️ ¡Los 'embajadores', listos para el reto! 🫡Ⓜ️
¡Ya estamos en casa! 🏟💙 pic.twitter.com/40ERp9nTl8— Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 1, 2026
- 07:30 p. m.😱Ⓜ️ ¡Un cambio de último hora en convocados de Millonarios!😱Ⓜ️
▶️ Comunicado Oficial Carlos Darwin Quintero pic.twitter.com/2Zx6XOJc7B— Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 1, 2026
- 07:26 p. m.⚽ ¡Duelo de necesitados!⚽
Al partido de la cuarta jornada de la Liga I-2026, tanto Millonarios como Medellín están urgidos por sumar de a tres. Los azules capitalinos acumulan tres derrotas, mientras que el 'rojo de la montaña' tiene una unidad.
- 07:23 p. m.🤔⏱️⚽¿A qué horas es el partido? 🤔⏱️⚽
A las 8:10 de la noche, de este domingo 1 de febrero, rodará el balón en el estadio Nemesio Camacho El Campín.
- 07:22 p. m.👋🏻 ¡Bienvenidos!👋🏻
👋🏻 Buenas noches, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Millonarios y Medellín de la Liga BetPlay I-2026.
