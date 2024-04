Murió Bonifacio Martínez, campeón con Junior en 1980 y recordado jugador del 'tiburón'

El exdelantero Bonifacio Martínez, recordado exfutbolista del Junior de Barranquilla, falleció a sus 72 años de edad, luego de sufrir un paro cardiaco, según pudo informar el medio 'El Heraldo'.

El exjugador había sido trasladado a la Clínica General del Norte, luego de sufrir un golpe en la cabeza y su espalda, lo cual obligó a que sea trasladado al centro médico en donde, finalmente, terminó por fallecer.

El 'Boni', como lo recuerdan muchos de los hinchas de antaño del Junior, dejó una gran huella en el club a punta de varios goles y buenas actuaciones, siendo considerado como un delantero combativo, con buena técnica y siendo una de las principales estrellas del título que consiguió el cuadro 'currambero' en 1980, siendo una de las principales estrellas y argumentos ofensivos del técnico José Varacka.

¿Quién era Bonifacio Martínez, exjugador del Junior de Barranquilla?

Foto del equipo de Junior campeón en 1977. Vía: El Espectador.

Bonifacio Martínez debutó con Junior en 1975 en un partido de fogueo contra Unión Magdalena, disputado en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla. Sin embargo, su participación en el equipo profesional iniciado en 1976. Se retiró en 1982 luego de recibir la noticia de que debía unirse a Independiente Santa Fe, pues aseguró en entrevista con El Heraldo que no le gustó la idea de unirse a los 'leones'.

“En 1982 me retiré. Me ofrecieron trabajo en Bogotá con Santa Fe y no me gustó la plaza, me dijeron que buscara equipo y yo me quedé. Me compré un camión y comencé a trabajar. El papá de mi esposa era mayorista de pescados en el mercado y yo viajaba a San Marcos y traía los camiones con bocachicos. En los camiones esos de los pescados me encontré al presidente del Concejo de Barranquilla, era apellido Varela, y me preguntó que si quería un mejor trabajo, y me dijo que me esperaba el lunes”, fueron las palabras del 'Boni' explicando la situación.

Sumado a ello, siempre manifestó su eterno amor por Junior, asegurando que siempre fue hincha y siempre será hincha.

Durante su tiempo con Junior, Martínez jugó 107 partidos y marcó 19 goles con la camiseta rojiblanca. “Yo estaba amañado con Junior, siempre he sido hincha de Junior, y que me hayan dicho que me fuera para Bogotá no me cuadró”.

