Nacional confirmó un nuevo fichaje y se sigue armando para ir por la Liga BetPlay 2024-II

Atlético Nacional sumó su segundo fichaje de cara a los retos del segundo semestre del fútbol colombiano, y que se unirá a Edwin Cardona como los primeros refuerzos para el equipo dirigido por Pablo Repetto.

Este jueves 6 de junio, el club antioqueño sorprendió a sus hinchas con la confirmación de un nuevo futbolista, con juventud pero con mucha calidad.

“Bienvenido, Juan Manuel Zapata”, fue el mensaje con el que Atlético Nacional presentó al joven mediocampista, quien ya de hecho se vio con la ropa de entrenamiento del cuadro ‘verdolaga’.

Zapata viene de jugar en Atlas, de México, donde tuvo minutos y protagonismo aunque al final no logró convencer del todo y no fue adquirido por el cuadro de Guadalajara.

Sin embargo, el joven mediocampista colombiano pertenece al Envigado y esta vez recibió el llamado de Atlético Nacional para convertirse en un refuerzo más para la Liga BetPlay 2024-II.

“Agradecido con Dios por este nuevo reto que pone en mi carrera, en lo personal y lo deportivo creo que es un sueño que cumplo, de niño siempre había soñado con estar en esta institución y ahora que estoy viviendo esto la verdad que estoy muy feliz, no solo yo sino las personas que me acompañan. Desde el primer momento que salió el rumor que venía varios hinchas me han escrito, me han dejado mensajes, la verdad lo único que quiero es retribuirles a ellos en cancha esos buenos deseos que tienen conmigo”, fueron las primeras palabras de Juan Manuel Zapata para los medios oficiales del club paisa.

Además, el joven mediocampista se definió como persona y como futbolista en cancha para que los seguidores de Nacional lo conozcan.

Juan Manuel Zapata es un un volante mixto con buena llegada, con buen golpeo de balón, con goles, y se denomina como alguien “ganador”, y que buscará ganar títulos para el cuadro antioqueño.

¿Cuáles son las estadísticas de Juan Manuel Zapata en Atlas?

En su reciente paso por México, con el equipo de Guadalajara, el talentoso futbolista disputó 26 partidos, marcando cuatro goles y dando doce pases clave. Además, tuvo un destacado 85 por cuento en pases precisos. Además, ‘Sofa Score’ le dio una nota general de 6.95.

¿En qué equipos ha jugado Juan Manuel Zapata?

El jugador de 24 años comenzó su carrera en Envigado, en 2019, donde estuvo hasta el 2023 y sumando 103 partidos. Después dio el salto al Atlas en 2023, en su primera y hasta el momento única experiencia en el exterior.