Nacional, golpeado por Libertadores: "No llegamos bien emocionalmente para enfrentar a Millonarios"

Atlético Nacional sacó un valioso empate en su visita a Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín y su director técnico Javier Gandolfi se mostró conforme con lo que mostraron sus jugadores, sobre todo teniendo en cuenta la dura derrota el pasado jueves contra Internacional de Porto Alegre, en la Copa Libertadores.

En primer lugar, el argentino dejó en claro que los ánimos al interior de la plantilla no estaban del todo bien. "La realidad es que, emocionalmente, no llegamos de la mejor manera, pero después creo que lo controlamos en todo momento. Me sentí cómodo; lo preparamos de esta manera, sabiendo que el rival tenía transiciones y aprovechaba los espacios con sus extremos veloces. El equipo tuvo situaciones para irse en ventaja, no lo logramos, pero luego de una derrota como la que sufrimos en Libertadores y en un clásico, ahora contra Millonarios, teníamos que hacerlo así, y salió casi a la perfección", dijo de entrada.

Luego, le consultaron si al verse mermados en lo físico, optaron por ralentizar el juego en las acciones detenidas. "En el tema de los tiros de esquina, era complicado por la hinchada de Millonarios, y de ahí en adelante siempre intentamos jugar. Tendríamos que repasar cuántos segundos perdimos en uno y otro tiro libre", enfatizó el estratega de los 'verdolagas'.

Por último, Gandolfi se refirió a las cargas y el trajin de los futbolistas. "Mañana tenemos que llegar a Medellín y analizar el GPS. Hace una semana que estamos fuera de casa. La parte física es importante. Después del tema del descanso, aparecen los viajes, aparecen las escalas… pasar una noche en un avión no es lo mismo que estar en una cama. Siempre hay que cuidar primero al jugador", concluyó.

Acción de juego en el duelo entre Millonarios vs. Nacional, por Liga. Foto: Colprensa.

Atlético Nacional volverá a tener acción el próximo miércoles 16 de abril cuando reciba a Boyacá Chicó, por la fecha 14 de la Liga Betplay I-2025. El partido está pactado para las 6:20 p.m. (hora Colombia) y será transmitido por la televisión cerrada.