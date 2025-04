A Íñigo Pérez no le alumbra el sol en Rayo Vallecano; nuevas excusas, tras caer por 3-1

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, admitió tras la derrota encajada en San Mamés frente al Athletic Club (3-1) que cuando el equipo rojiblanco "encontró su momento" en la segunda parte no tuvieron "capacidad de respuesta" a pesar de que dominaban el partido por 0-1.

"En la primera parte y en el inicio de la segunda jugamos muy bien, pero cuando el Athletic ha encontrado ese momento que siempre llega en San Mamés no tuvimos capacidad de respuesta. Hablo por mi. Encajar tres goles teniendo un resultado a favor gran porcentaje de culpa la tiene que asumir el entrenador", explicó.

Iñigo añadió que, aunque él no hacía "diferenciación" entre los futbolistas del Athletic que comenzaron el partido, muchos de ellos menos habituales y los titulares que arrancaron en el banquillo, "quizás en el subconsciente" sus jugadores sí acusaron esos cambios introducidos por Ernesto Valverde.

"Sabíamos que ese escenario iba a aparecer. En la segunda parte estábamos demasiado atrás. La energía física iba mermándose, pero sobre todo la energía emocional y mental te pesa. El primer gol y los cambios nos han pesado demasiado en el subconsciente", confesó el navarro.

"Yo no hago diferenciación entre unos y otros. En la primera parte los jugadores del Athletic que estaban en el campo si no estás bien te puede pasar lo mismo, Quizás nos ha pesado más tener que repetir la primera parte y resistir el resultado. No hemos sido capaces de pasar ese peaje que en San Mamés se va a producir seguro", incidió.