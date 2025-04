Millonarios, que le dio continuidad a varios juveniles, empató este domingo 0-0 con Atlético Nacional, con lo que mantuvo el liderato de la liga colombiana con 26 puntos, los mismos que tiene Junior, en una jornada en la que otros cinco juegos terminaron empatados.

Atlético Nacional, dirigido por el argentino Javier Gandolfo, envió al campo a la mayoría de sus titulares, pero no pudo romper la muralla montada por Millonarios.

Varios de los jugadores del Rey de Copas colombiano acusaron el cansancio de la seguidilla de partidos. El jueves pasado, el Inter brasileño los goleó 3-0 en un partido intenso por el Grupo F de la Copa.

Atlético Nacional sigue tercero en la tabla de clasificación con 25 puntos, uno menos que Millonarios y Junior, que ocupan el primer y el segundo lugar, respectivamente.

América no pudo con Envigado

América de Cali no pudo pasar de un empate 1-1 ante Envigado, con lo que no pudo alcanzar nuevamente el liderato de la Liga.

Los Escarlatas llegaron a este juego de la decimotercera jornada con la consigna de ganar, porque el martes pasado igualaron 1-1 en Cali con Corinthians en el partido de la segunda jornada del Grupo C de la Copa Sudamericana.

Además, la semana pasada perdieron el liderato de la liga colombiana al caer goleados 3-0 ante Once Caldas, por lo que los dirigidos por el uruguayo Jorge 'Polilla' Da Silva buscaban los tres puntos.

Sin embargo, pese a que lo intentaron una y otra vez, no pudieron quebrar la resistencia de los envigadeños, que le plantaron cara a los visitantes, quienes jugaron buena parte del partido sin Juan Fernando Quintero, expulsado por darle un cabezazo a un rival.

Con este empate, América de Cali llega a 25 puntos, que le sirven para estar de cuarto en la tabla de clasificación del torneo que disputan 20 equipos, mientras que Envigado totalizó 12 enteros y sigue en la parte baja del torneo.

Más empates

También empataron 2-2 Unión Magdalena y Deportivo Pereira; Deportivo Pasto, 3-3 con Junior, y Boyacá Chicó, 0-0 con Once Caldas.

El viernes, Alianza derrotó 0-1 a Llaneros, en tanto que Deportivo Cali, al mando del uruguayo Alfredo Arias, no pudo con Águilas Doradas y dejó escapar puntos valiosos al igualar en su estadio.

Entre tanto, la jornada arrancó el jueves con el partido que La Equidad le ganó 2-1 a Independiente Santa Fe, un resultado que sigue alargando el mal inicio del uruguayo Jorge Bava como entrenador del club, pues en su debut igualó 1-1 en casa con el Deportivo Pasto.

Resultados de la fecha 13 de la Liga Betplay I-2025

La Equidad 2 - 0 Llaneros Santa Fe 1 - 0 Alianza Deportivo Cali 0 - 1 Envigado Águilas Doradas 0 - 1 América Unión Magdalena 2 - 3 Pasto Deportivo Pereira 2 - 3 Junior Boyacá Chicó 0 - 0 Once Caldas Millonarios 0 - 0 Atlético Nacional Bucaramanga 4 - 0 Fortaleza

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2025, tras Bucaramanga 4-0 Fortaleza