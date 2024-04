Nacional sigue enderezando el camino: victoria 1-0 sobre Envigado y sueña con la clasificación

Atlético Nacional sigue tomando forma al mando del técnico Pablo Repetto, y consiguió un valioso triunfo 1-0 sobre Envigado, este sábado, en el estadio Polideportivo Sur.

El único gol del compromiso lo anotó el uruguayo Pablo Cepellini, para así darle los tres puntos a los ‘verdolagas’. Es el tercer encuentro consecutivo con victoria en la Liga del fútbol colombiano 2024-I.

Nacional se ilusiona con llegar a los cuadrangulares finales del campeonato, y aunque ‘tocó fondo’ al ser hasta colero, de a poco ha recuperado terreno y se ilusiona con clasificar.

En el duelo de este sábado contra Envigado, bastó un golazo desde afuera del área, de primera, del uruguayo Pablo Cepellini, para el triunfo de los 'verdolagas', que desde la llegada del nuevo técnico han mostrado una nueva cara y vienen ganando.

Publicidad

Nacional no sufrió el partido, tuvo la posición, atacó constantemente por los costados y hasta pudo ser un marcador más amplio.

De hecho, Eric Ramírez y Juan José Arias tuvieron opciones claras de marcar, pero los palos del arco rival lo evitaron.

Publicidad

Envigado por su parte no se encontró en el partido, no logró tener la posesión de la pelota y se encontró a un Nacional muy firme en defensa, que no le permitió generar su acostumbrado juego ofensivo.

Envigado vs. Atlético Nacional en acción de juego. Colprensa

Con esta victoria y a falta de varios partidos de la fecha 14, Nacional quedó en el octavo puesto de la tabla de posiciones, con 19 puntos. Por su lado, Envigado quedó con 14 unidades, en la casilla 16.

En la próxima fecha los ‘verdolagas’ recibirán a Fortaleza, el viernes 5 de abril, a las 6.10 p.m., mientras que los naranjas recibirán a Pereira, ese mismo día, pero a las 4:00 p.m.

Ficha técnica de Envigado vs Nacional, por la Liga BetPlay 2024-I:

Alineaciones:

Envigado: Felipe Parra, Carlos Arboleda (Daniel Arcila, Min’ 65), Julián Palacios; Andrés Cadavid; Yilmar Celedón (Santiago Noreña, Min’ 46); Felipe Jaramillo; Edison López (Felix Charrupí, Min’ 34); William Hurtado; Juan Manuel Cuesta (Rubio España, Min’ 34); Luis Ángel Díaz y Bayron Garcés.

DT: Dayron Pérez

Publicidad

Atlético Nacional: Harlen Castillo, Joan Castro; Juan José Arias; Felipe Aguirre; Álvaro Angulo; Agustín Álvarez (Jhon Duque, Min’ 59); Robert Mejía; Édier Ocampo (Edwin Torres, Min’ 65); Andrés Salazar (Yeicar Perlaza, Min’ 59); Pablo Cepellini; Eric Ramírez (Jayder Asprilla, Min’ 73).

DT: Pablo Repetto

Estadio: Polideportivo Sur (Envigado)

Árbitro: Wander Mosquera

Gol: Pablo Cepellini