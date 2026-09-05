Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Nacional vs. América, EN VIVO YA; siga el minuto a minuto del duelo de fogueo, en Miami
EN VIVO

🔴 Nacional vs. América, EN VIVO YA; siga el minuto a minuto del duelo de fogueo, en Miami

Este sábado, 'escarlatas' y 'verdolagas' se enfrentan por un duelo de fogueo en territorio norteamericano. Este encuentro, tiene como objetivo ayudar a los damnificados por el terremoto.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 5 de sept, 2026
Comparta en:
Atlético Nacional y América de Cali se enfrentan por la Serie Colombia 2026
Atlético Nacional y América de Cali se enfrentan por la Serie Colombia 2026
Twitter de Nacional / Twitter de América
REFRESCAR
  • 07:28 p. m. - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL
    19'⏱️ l 🟢 NACIONAL 3-1 AMÉRICA 👹l

    Edwin Cardona convirtió el tercer gol del compromiso; el segundo a su cuenta personal.

    • Publicidad

  • 07:27 p. m. - PENAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL
    18'⏱️ l 🟢 NACIONAL 2-1 AMÉRICA 👹l

    El juez central decretó pena máxima a favor de los paisas, tras una falta dentro del área 'escarlata'.

  • 07:24 p. m. - ¡Cuarto de hora!
    15'⏱️ l 🟢 NACIONAL 2-1 AMÉRICA 👹l

    Tras quince minutos de fútbol, el juego se mantiene parcialmente arriba para el equipo 'verdolaga'.

  • 07:17 p. m. - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL
    8'⏱️ l 🟢 NACIONAL 2-1 AMÉRICA 👹l

    Esto es golpe tras golpe; Ian Poveda aprovechó una desatención defensiva para volver a poner arriba al 'verdolaga'. Todo, tras una gran jugada de Juan Manuel Rengifo.

  • 07:16 p. m. - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL
    7'⏱️ l 🟢 NACIONAL 1-1 AMÉRICA 👹l

    Jhon Murillo decretó el empate para el 'escarlata', luego de una jugada de 'fantasía' de Luis Quiñones, quien le dejó servida la pelota.

  • 07:13 p. m. - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL
    4'⏱️ l 🟢 NACIONAL 1-0 AMÉRICA 👹l

    Tras una mala salida del 'escarlata', Edwin Cardona apareció para aprovechar y anotar el 1-0 a favor de los paisas, en el solo amanecer del compromiso.

  • 07:09 p. m. - ¡EMPEZÓ EL PARTIDO!
    0'⏱️ l 🟢 NACIONAL 0-0 AMÉRICA 👹l

    El juez central dio la orden y la pelota ya rueda en Miami.

  • 07:05 p. m. - ¡Salieron al terreno de juego!

    Acompañados de la terna arbitral, 'verdolagas' y 'escarlatas' salieron al terreno de juego para cumplir con los actos protocolarios, previos al inicio del compromiso.

  • 07:03 p. m. - ¡Ya están en el túnel!

    Los jugadores de ambos equipos ya están en el túnel para salir al terreno de juego.

  • 06:52 p. m. - ¡Así llegó América al estadio!

  • 06:50 p. m. - ¡Así formará América de Cali!

  • 06:50 p. m. - ¡El 'diablo' ya está listo!

  • 06:49 p. m. - ¡El 'verdolaga' ya llegó al estadio!

  • 06:49 p. m. - ¡Así formará Nacional!

  • 06:49 p. m. - ¡Así luce el estadio, previo al juego!

  • 06:46 p. m. - ¡ES HOY, ES HOY!

  • 06:46 p. m. - ¡Bienvenidos!

    Sean todos bienvenidos al minuto a minuto de Nacional y América, correspondiente a un duelo de fogueo benéfico, que tiene como objetivo ayudar a todos los damnificados por el terremoto en Colombia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad