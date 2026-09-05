🔴 Nacional vs. América, EN VIVO YA; siga el minuto a minuto del duelo de fogueo, en Miami

Edwin Cardona convirtió el tercer gol del compromiso; el segundo a su cuenta personal.
- 07:28 p. m. - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL19'⏱️ l 🟢 NACIONAL 3-1 AMÉRICA 👹l
- 07:27 p. m. - PENAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL18'⏱️ l 🟢 NACIONAL 2-1 AMÉRICA 👹l
El juez central decretó pena máxima a favor de los paisas, tras una falta dentro del área 'escarlata'.
- 07:24 p. m. - ¡Cuarto de hora!15'⏱️ l 🟢 NACIONAL 2-1 AMÉRICA 👹l
Tras quince minutos de fútbol, el juego se mantiene parcialmente arriba para el equipo 'verdolaga'.
- 07:17 p. m. - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL8'⏱️ l 🟢 NACIONAL 2-1 AMÉRICA 👹l
Esto es golpe tras golpe; Ian Poveda aprovechó una desatención defensiva para volver a poner arriba al 'verdolaga'. Todo, tras una gran jugada de Juan Manuel Rengifo.
- 07:16 p. m. - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL7'⏱️ l 🟢 NACIONAL 1-1 AMÉRICA 👹l
Jhon Murillo decretó el empate para el 'escarlata', luego de una jugada de 'fantasía' de Luis Quiñones, quien le dejó servida la pelota.
- 07:13 p. m. - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL4'⏱️ l 🟢 NACIONAL 1-0 AMÉRICA 👹l
Tras una mala salida del 'escarlata', Edwin Cardona apareció para aprovechar y anotar el 1-0 a favor de los paisas, en el solo amanecer del compromiso.
- 07:09 p. m. - ¡EMPEZÓ EL PARTIDO!0'⏱️ l 🟢 NACIONAL 0-0 AMÉRICA 👹l
El juez central dio la orden y la pelota ya rueda en Miami.
- 07:05 p. m. - ¡Salieron al terreno de juego!
Acompañados de la terna arbitral, 'verdolagas' y 'escarlatas' salieron al terreno de juego para cumplir con los actos protocolarios, previos al inicio del compromiso.
- 07:03 p. m. - ¡Ya están en el túnel!
Los jugadores de ambos equipos ya están en el túnel para salir al terreno de juego.
- 06:52 p. m. - ¡Así llegó América al estadio!
🇦🇹 𝐀𝐦𝐞́𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐞𝐬 𝐚𝐭 𝐂𝐡𝐚𝐬𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐝𝐢𝐮𝐦. 🌴🔥— América de Cali (@AmericadeCali) September 5, 2026
Miami, we’re ready. ❤️🔥👹 pic.twitter.com/tfsxv1ym0m
- 06:50 p. m. - ¡Así formará América de Cali!
🇦🇹 𝐄𝐥 𝐑𝐨𝐣𝐨 𝐲𝐚 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐬𝐮 𝐨𝐧𝐜𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐌𝐢𝐚𝐦𝐢. 🌴❤️🔥— América de Cali (@AmericadeCali) September 5, 2026
¡Vamos, América! A dejarlo todo por este escudo. 👹 pic.twitter.com/y2QkL4Jjfd
- 06:50 p. m. - ¡El 'diablo' ya está listo!
🇦🇹 𝐒𝐢𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐀𝐦𝐞́𝐫𝐢𝐜𝐚. ❤️🔥— América de Cali (@AmericadeCali) September 5, 2026
Sin importar dónde, siempre con el Rojo. 🌎👹 pic.twitter.com/FWTxPuSDvJ
- 06:49 p. m. - ¡El 'verdolaga' ya llegó al estadio!
¡Así va el Verde en Miami!— Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 5, 2026
Presentamos nuestra formación titular para el partido amistoso en Miami, ante América de Cali. #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/yy5DQAIZRQ
- 06:49 p. m. - ¡Así formará Nacional!
¡Así va el Verde en Miami!— Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 5, 2026
Presentamos nuestra formación titular para el partido amistoso en Miami, ante América de Cali. #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/yy5DQAIZRQ
- 06:49 p. m. - ¡Así luce el estadio, previo al juego!
Todo listo en Miami 🇺🇸— Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 5, 2026
El camerino Verdolaga ya está preparado para el partido ante América de Cali, que sea una noche perfecta para nuestra hinchada en Estados Unidos, siempre es un placer volverlos a ver 💚#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/aLiEbWfKd4
- 06:46 p. m. - ¡ES HOY, ES HOY!
¡Miami, nos vemos esta noche!— Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 5, 2026
Sin importar el lugar del mundo, nunca jugarás solo, Verde querido 💚#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/XxrKGfQuTk
- 06:46 p. m. - ¡Bienvenidos!
Sean todos bienvenidos al minuto a minuto de Nacional y América, correspondiente a un duelo de fogueo benéfico, que tiene como objetivo ayudar a todos los damnificados por el terremoto en Colombia.
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