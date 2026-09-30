🔴Nacional vs. Junior, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por Liga BetPlay II-2026

- 07:05 p. m.👊🏻🔴🦈 ¡El XI del Junior! 👊🏻🔴🦈
- 07:04 p. m. - ✔️⚽ ¡TITULARES CONFIRMADAS!✔️⚽👊🏻🟢⚪ James Rodríguez de inicio en Nacional👊🏻🟢⚪
Así salimos hoy en casa 🇳🇬— Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 1, 2026
Presentamos nuestra nómina titular para el juego ante Junior, en el Atanasio con nuestra gente. #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/QwR89DXaQR
- 07:02 p. m.💪🏼🦈🔴 ¡Teo y Muriel, listos en Junior! 💪🏼🦈🔴
- 06:26 p. m.👊🏻🦈🔴 ¡Estos son los convocados de Junior para el partido en el Atanasio! 👊🏻🦈🔴
- 06:21 p. m.✔️🟢⚪ ¡Los convocados de Nacional para el juego de HOY!✔️🟢⚪
Compartimos nuestra lista de convocados y reporte médico para el juego en el Atanasio ante Junior, válido por la fecha 3 de Liga.— Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 30, 2026
¡En tu casa y con tu gente, dale Nacional! 🇳🇬 #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/V4cbBC6GEy
- 06:20 p. m.👊🏻🦈🔴¡Así llega Junior al juego en el Atanasio!👊🏻🦈🔴
Por su parte, los dirigidos por Sebastián Viera vienen en un momento ascendente, con triunfos consecutivos. Eso sí, sólo suman nueve puntos en nueve compromisos disputados, ubicándose en la casilla 16.
- 06:15 p. m.🤔🟢⚪¿Cómo va Atlético Nacional en la Liga BetPlay II-2026?🤔🟢⚪
Los dirigidos por Lucas González suman 19 puntos en 9 partidos disputados, ubicándose parcialmente sextos en la tabla general.
- 06:12 p. m.🤔⌚¿A qué hora es el partido? 🤔⌚
A las 8:00 de la noche rodará el balón en el Atanasio Girardot para el duelo entre 'verdolagas' y 'tiburones'.
- 06:11 p. m.👋🏼¡Bienvenidos! 👋🏼
👋🏼 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partidazo entre Atlético Nacional vs. Junior por la Liga BetPlay II-2026. Dicho juego es pendiente de la tercera jornada.
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