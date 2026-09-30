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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴Nacional vs. Junior, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por Liga BetPlay II-2026
EN VIVO

🔴Nacional vs. Junior, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por Liga BetPlay II-2026

El Atanasio Girardot será testigo una vez más de un partido entre Nacional y Junior, equipos que confían en darle una alegría a su hinchada. ¡SÍGALO EN VIVO AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 30 de sept, 2026
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Nacional y Junior se enfrentan por la Liga BetPlay II-2026.
Nacional y Junior se enfrentan por la Liga BetPlay II-2026.
Fotos oficiales de Nacional y Junior
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  • 07:05 p. m.
    👊🏻🔴🦈 ¡El XI del Junior! 👊🏻🔴🦈

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  • 07:04 p. m. - ✔️⚽ ¡TITULARES CONFIRMADAS!✔️⚽
    👊🏻🟢⚪ James Rodríguez de inicio en Nacional👊🏻🟢⚪

  • 07:02 p. m.
    💪🏼🦈🔴 ¡Teo y Muriel, listos en Junior! 💪🏼🦈🔴

  • 06:26 p. m.
    👊🏻🦈🔴 ¡Estos son los convocados de Junior para el partido en el Atanasio! 👊🏻🦈🔴

  • 06:21 p. m.
    ✔️🟢⚪ ¡Los convocados de Nacional para el juego de HOY!✔️🟢⚪

  • 06:20 p. m.
    👊🏻🦈🔴¡Así llega Junior al juego en el Atanasio!👊🏻🦈🔴

    Por su parte, los dirigidos por Sebastián Viera vienen en un momento ascendente, con triunfos consecutivos. Eso sí, sólo suman nueve puntos en nueve compromisos disputados, ubicándose en la casilla 16.

    Junior de Barranquilla le ganó a Fortaleza en la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026.
    Junior de Barranquilla le ganó a Fortaleza en la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026.
    Foto: Colprensa

  • 06:15 p. m.
    🤔🟢⚪¿Cómo va Atlético Nacional en la Liga BetPlay II-2026?🤔🟢⚪

    Los dirigidos por Lucas González suman 19 puntos en 9 partidos disputados, ubicándose parcialmente sextos en la tabla general.

    James Rodríguez en Atlético Nacional.
    James Rodríguez en Atlético Nacional.
    COLPRENSA.

  • 06:12 p. m.
    🤔⌚¿A qué hora es el partido? 🤔⌚

    A las 8:00 de la noche rodará el balón en el Atanasio Girardot para el duelo entre 'verdolagas' y 'tiburones'.

  • 06:11 p. m.
    👋🏼¡Bienvenidos! 👋🏼

    👋🏼 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partidazo entre Atlético Nacional vs. Junior por la Liga BetPlay II-2026. Dicho juego es pendiente de la tercera jornada.

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