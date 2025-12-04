Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Nacional vs. Medellín, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la Liga BetPlay II-2025, ONLINE
EN VIVO

🔴 Nacional vs. Medellín, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la Liga BetPlay II-2025, ONLINE

En el estadio Atanasio Girardot y por la fecha 5 de los cuadrangulares, Nacional y el 'poderoso' se juegan la vida para mantener vivo el sueño de avanzar a la final.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 4 de dic, 2025
Atlético Nacional e Independiente Medellín juegan por la fecha 5 del grupo A de la Liga BetPlay II-2025
REFRESCAR
  • 03:50 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS. MEDELLÍN
    🏆 Tabla de posiciones del grupo A de la Liga BetPlay II-2025

    1. Junior - 8 pts. (+2)
    2. América - 5 pts. (0)
    3. Nacional - 5 pts. (0)
    4. Medellín - 2 pts. (-2)

  • 03:49 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS. MEDELLÍN
    🧐 ¿Cómo viene el 'verdolaga'?

    El 'verde paisa' perdió 2-1 contra Junior de Barranquilla, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

  • 03:48 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS. MEDELLÍN
    👀 ¿Cómo llega el 'poderoso'?

    Los dirigidos por Alejandro Restrepo vienen de empatar 1-1 con América de Cali, con goles de Baldomero Perlaza, para el 'poderoso', y de Yojan Garces, en el 'escarlata'.

  • 03:47 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS. MEDELLÍN
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    Las puertas del estadio Atanasio Girardot, en la ciudad de Medellín, abre sus puertas para este duelo.

  • 03:46 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS. MEDELLÍN
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de la Dimayor, el balón rodará a las 6:30 p.m.

  • 03:46 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS. MEDELLÍN
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del partido de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025.

