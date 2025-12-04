🔴 Nacional vs. Medellín, EN VIVO HOY: minuto a minuto de la Liga BetPlay II-2025, ONLINE

1. Junior - 8 pts. (+2)
2. América - 5 pts. (0)
3. Nacional - 5 pts. (0)
4. Medellín - 2 pts. (-2)
- 03:50 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS. MEDELLÍN🏆 Tabla de posiciones del grupo A de la Liga BetPlay II-2025
- 03:49 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS. MEDELLÍN🧐 ¿Cómo viene el 'verdolaga'?
El 'verde paisa' perdió 2-1 contra Junior de Barranquilla, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.
- 03:48 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS. MEDELLÍN👀 ¿Cómo llega el 'poderoso'?
Los dirigidos por Alejandro Restrepo vienen de empatar 1-1 con América de Cali, con goles de Baldomero Perlaza, para el 'poderoso', y de Yojan Garces, en el 'escarlata'.
- 03:47 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS. MEDELLÍN🔎 ¿En qué estadio jugarán?
Las puertas del estadio Atanasio Girardot, en la ciudad de Medellín, abre sus puertas para este duelo.
- 03:46 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS. MEDELLÍN⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de la Dimayor, el balón rodará a las 6:30 p.m.
- 03:46 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS. MEDELLÍN👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del partido de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025.
