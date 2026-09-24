🔴 Nacional vs. Millonarios, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Liga BetPlay II-2026

Los inicialistas de Millonarios
¡Nuestro 11 inicial! 🔥— Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 24, 2026
▶️ Así saldremos a la cancha para nuestro encuentro frente a Atlético Nacional.
𝐋𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨, 𝐀𝐦𝐨𝐫 𝐲 𝐆𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚 Ⓜ️ pic.twitter.com/xO3QEJP1RT
¡Nuestro 11 inicial! 🔥— Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 24, 2026
▶️ Así saldremos a la cancha para nuestro encuentro frente a Atlético Nacional.
𝐋𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨, 𝐀𝐦𝐨𝐫 𝐲 𝐆𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚 Ⓜ️ pic.twitter.com/xO3QEJP1RT
Publicidad
Nuestra nómina titular para el partido ante Millonarios, por la fecha 12.— Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 24, 2026
Que sea una gran noche en el Atanasio, Verdolagas 🇳🇬#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/Dcag4EdPVO
El encuentro será transmitido por la televisión cerrada.
La pelota rodará a las 7:30 p.m. (hora Colombia).
No se pierda ningún detalle del partido entre verdolagas y embajadores.
Publicidad
Publicidad
Publicidad