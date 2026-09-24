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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Nacional vs. Millonarios, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Liga BetPlay II-2026
EN VIVO

🔴 Nacional vs. Millonarios, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Liga BetPlay II-2026

Este jueves, en el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional y Millonarios se enfrentarán por la fecha 12 del fútbol profesional colombiano. ¡No se lo pierda y sígalo acá!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 24 de sept, 2026
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Acción de juego en el duelo entre Millonarios vs. Nacional, por Liga.
Acción de juego en el duelo entre Millonarios vs. Nacional, por Liga.
Foto: Colprensa.
REFRESCAR
  • 06:37 p. m. - PREVIA
    Los inicialistas de Millonarios

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  • 06:37 p. m. - PREVIA
    La titular de Nacional

  • 05:39 p. m. - PREVIA
    ¿Por dónde ver el juego?

    El encuentro será transmitido por la televisión cerrada.

  • 05:38 p. m. - PREVIA
    ¿A qué hora es el partido?

    La pelota rodará a las 7:30 p.m. (hora Colombia).

  • 05:37 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle del partido entre verdolagas y embajadores.

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