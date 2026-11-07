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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Nacional vs Pereira, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay II-2026
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🔴 Nacional vs Pereira, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay II-2026

Por la fecha 18 y en el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional, que quiere seguir en lo más alto de la tabla, recibe a un conjunto 'matecaña' en crisis.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 7 de nov, 2026
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Atlético Nacional recibe a Deportivo Pereira en busca de la victoria para seguir como líder de la Liga BetPlay II-2026
Atlético Nacional recibe a Deportivo Pereira en busca de la victoria para seguir como líder de la Liga BetPlay II-2026
Twitter de Atlético Nacional
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  • 06:17 p. m. - NACIONAL 0-0 PEREIRA
    🔴 Minuto 5'

    Control y dominio total del 'verdolaga', que tiene el balón, mientras que la visita espera en campo propio.

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  • 06:12 p. m. - NACIONAL 0-0 PEREIRA
    🔴 ¡Arrancó el partido!

    Sonó el silbato y rodó la pelota en el estadio Atanasio Girardot.

  • 06:10 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS PEREIRA
    🔴 ¿Cómo va el 'matecaña' en la tabla de posiciones?

    Sumando 17 unidades, producto de tres triunfos, ocho igualdades y seis caídas, Pereira está de 16 en la tabla.

  • 06:09 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS PEREIRA
    🔴 ¿Cómo va el 'verde paisa' en la tabla de posiciones?

    Con 36 puntos, producto de 11 victorias, tres empates y tres derrotas, y una diferencial de gol de +19, Nacional es primero en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026.

  • 06:08 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS PEREIRA
    🔴 Alineación titular confirmada de Deportivo Pereira

  • 06:08 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS PEREIRA
    🔴 Alineación titular confirmada de Atlético Nacional

  • 06:06 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS PEREIRA
    🔴 Último partido en el Atanasio Girardot

    El 9 de febrero de 2025, el 'verdolaga' ganó 3-0, con anotaciones de Alfredo Morelos y doblete de Kevin Viveros.

  • 06:05 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS PEREIRA
    🔴 Último enfrentamiento entre ambos

    El pasado 25 de abril, el 'matecaña' ganó 1-0 con gol de Jordy Monroy.

  • 06:03 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS PEREIRA
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲

    En este minuto a minuto, podrá seguir cada jugada, acción, polémica, gol y demás situaciones que se presenten: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol .

  • 06:03 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS PEREIRA
    📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?

    La televisión cerrada, a través del canal que tiene los derechos, transmite este juego (WIN Sports).

  • 06:03 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS PEREIRA
    ✍️ Últimos partidos del 'matecaña'
    • Pereira 1-3 Tolima
    • Pereira 1-0 Jaguares
    • Once Caldas 1-1 Pereira
    • Pereira 2-0 Boyacá Chicó
    • Junior 1-1 Pereira
  • 06:01 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS PEREIRA
    ✍️ Últimos partidos del 'verdolaga'
    • Bucaramanga 1-1 Nacional
    • Nacional 2-0 Santa Fe
    • Nacional 2-1 Medellín
    • Nacional 3-0 Pasto
    • Cúcuta 1-0 Nacional
  • 05:56 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS PEREIRA
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    El estadio Atanasio Girardot, en Medellín, abre sus puertas para este compromiso.

  • 05:56 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS PEREIRA
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de Dimayor, el balón rodará a las 6:10 p.m. (hora de Colombia).

  • 05:55 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS PEREIRA
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este juego de la Liga BetPlay II-2026.

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