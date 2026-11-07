🔴 Nacional vs Pereira, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay II-2026

Control y dominio total del 'verdolaga', que tiene el balón, mientras que la visita espera en campo propio.
- 06:17 p. m. - NACIONAL 0-0 PEREIRA🔴 Minuto 5'
- 06:12 p. m. - NACIONAL 0-0 PEREIRA🔴 ¡Arrancó el partido!
Sonó el silbato y rodó la pelota en el estadio Atanasio Girardot.
- 06:10 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS PEREIRA🔴 ¿Cómo va el 'matecaña' en la tabla de posiciones?
Sumando 17 unidades, producto de tres triunfos, ocho igualdades y seis caídas, Pereira está de 16 en la tabla.
- 06:09 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS PEREIRA🔴 ¿Cómo va el 'verde paisa' en la tabla de posiciones?
Con 36 puntos, producto de 11 victorias, tres empates y tres derrotas, y una diferencial de gol de +19, Nacional es primero en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026.
- 06:08 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS PEREIRA🔴 Alineación titular confirmada de Deportivo Pereira
¡El equipo está listo para un nuevo desafío! 🔴🟡— Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) November 7, 2026
Estos son los elegidos para defender nuestros colores. ¡Vamos, Matecaña! ❤️ pic.twitter.com/hoW74QyKmY
- 06:08 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS PEREIRA🔴 Alineación titular confirmada de Atlético Nacional
¡Todos juntos en nuestra casa!— Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 7, 2026
Presentamos la nómina titular para el partido ante Pereira, en el Atanasio, por la fecha 18 de Liga.
Queremos seguir siendo líderes, dale Nacional. #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/i27f6zDfnv
- 06:06 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS PEREIRA🔴 Último partido en el Atanasio Girardot
El 9 de febrero de 2025, el 'verdolaga' ganó 3-0, con anotaciones de Alfredo Morelos y doblete de Kevin Viveros.
- 06:05 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS PEREIRA🔴 Último enfrentamiento entre ambos
El pasado 25 de abril, el 'matecaña' ganó 1-0 con gol de Jordy Monroy.
- 06:03 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS PEREIRA🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
En este minuto a minuto, podrá seguir cada jugada, acción, polémica, gol y demás situaciones que se presenten: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol .
- 06:03 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS PEREIRA📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
La televisión cerrada, a través del canal que tiene los derechos, transmite este juego (WIN Sports).
- 06:03 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS PEREIRA✍️ Últimos partidos del 'matecaña'
- Pereira 1-3 Tolima
- Pereira 1-0 Jaguares
- Once Caldas 1-1 Pereira
- Pereira 2-0 Boyacá Chicó
- Junior 1-1 Pereira
- 06:01 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS PEREIRA✍️ Últimos partidos del 'verdolaga'
- Bucaramanga 1-1 Nacional
- Nacional 2-0 Santa Fe
- Nacional 2-1 Medellín
- Nacional 3-0 Pasto
- Cúcuta 1-0 Nacional
- 05:56 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS PEREIRA🔎 ¿En qué estadio jugarán?
El estadio Atanasio Girardot, en Medellín, abre sus puertas para este compromiso.
- 05:56 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS PEREIRA⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de Dimayor, el balón rodará a las 6:10 p.m. (hora de Colombia).
- 05:55 p. m. - PREVIA DE NACIONAL VS PEREIRA👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este juego de la Liga BetPlay II-2026.
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