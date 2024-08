Nicolás Rodríguez, del San José del Guaviare a figura con Fortaleza: sueña con el título

Nicolás Rodríguez nació en San José del Guaviare. En la actualidad, es una de las figuras de la Liga Betplay II-2024, pues a sido una de la piezas fundamentales de Fortaleza, equipo que de a poco se ha hecho un espacio en la primera división del fútbol profesional colombiano. Sin embargo, pese a que en el último tiempo vive momentos importantes, sus inicios han tenido altibajos.

"Aproximadamente, hace tres años llegué a Bogotá, en el 2021. Lo hice con 17 años. Fue complicado, era un mundo totalmente diferente. Arribé a la casa hogar del club donde era diferente a lo que había vivido en Ibagué. Siempre fue difícil acoplarme, pero con el tiempo logré hacer amistades dentro del equipo y fuera; eso me ayudó bastante", dijo el futbolista.

Sin embargo, quien estuvo detrás de su firma con el equipo de los 'amix' fue uno de sus mejores amigos. "Llego al club por medio de él. Ya venía comenzando su carrera aquí y tenía su trayectoria. Gracias a él consigo unas pruebas".

Pero su amor por la 'pecosa' no fue una casualidad; desde siempre soñó con estar entre los mejores. "Mi mamá dice que desde que estaba pequeño todo lo cogía a patadas: teteros, balones y juguetes. Ella comenta que yo tenía ese amor por patear cosas. Incluso cuando estaba más pequeño, veía jugar a mi hermano y él fue uno de los motivos principales por el cual yo empecé".

Publicidad

No obstante, pensó en tirar la toalla y dejar de lado su amor por el balompié. "En el 2022, quise dejar de jugar fútbol, porque me sentía cansado y agobiado. Las cosas no me estaban saliendo de la mejor manera, pero siempre estuvieron mis papás apoyándome, también mi novia. En ese momento, fueron demasiado importantes para mí".

Sueña con quedar en la historia de Fortaleza, ganar títulos y seguir manteniendo la categoría del equipo, pero le apunta alto: hacer una carrera en el fútbol internacional y abrirse un espacio en Europa. Tal y como sus ídolos. "Siempre me han llamado mucho la atención Lionel Messi y Neymar. El argentino por el talento que tiene; es una persona que significa mucho para mí. Y el brasileño desde que jugaba en el Santos lo veía. Para mí era gratificante por su manera de jugar".

Publicidad

A su vez, es hincha de Millonarios; admira a David Mackalister Silva y Daniel Cataño, pero también siente cariño por el Tolima dado que cuando era pequeño vivió en Ibagué.

Por el momento, Fortaleza es líder del campeonato local. En sus cinco partidos, han ganando cuatro y empatado otro. Los 'amix' sueñan con escribir una linda historia en el fútbol colombiano, pero antes deberán medirse contra Junior el sábado 17 de agosto. Nicolás Rodríguez sabe que no será un partido sencillo. "Tienen una de las nóminas más extensas del país y jugadores muy destacados línea por línea entonces será un duelo muy complejo".

Además agregó: "Lo estamos planeado de la mejor manera. Creo que sus fortalezas es que es un equipo colectivo, si le damos la pelota vamos a sufrir mucho. En cambio, si les recuperamos el balón rápido les vamos hacer mucho daño".

Así pues, el guaviarense se prepara para el enfrentamiento con el conjunto 'tiburón' y continuar su carrera deportiva que ya llama la atención de propios y extraños.