"No digan que estoy cargando contra Falcao, estamos orgullosos de tenerlo en Millonarios"

Los ojos de la prensa y de los hinchas están puestos constantemente en Millonarios en el día a día. Y así, este jueves se jugó un 'partido aparte' en la asamblea general de asociados, en la que se presentaron momentos candentes y si se quierehasta polémicos liderados por Gustavo Serpa , máximo accionista del tradicional cuadro bogotano.

"¿Soy el culpable de que Falcao erre tres goles en Pasto?", se preguntó el dirigente y de inmediato se dieron repercusiones en los medios y tambien en las redes sociales.

En el transcurso de la tensa reunión, en la que siempre surgen reclamos por el redimiento deportivo del equipo, Serpa volvió a tomar la palabra y contestó ante algunos comentarios picantes.

"Yo no le estoy echando la culpa de nada a nadie. Yo estoy básicamente asumiendo la responsabilidad nuestra como siempre lo hemos hecho. Nosotros respondemos por la gestión y la conformación de la plantilla. Como tampoco me pueden echar la culpa a mí de que el balón de Leonardo Castro pegó en el palo y no entró en Pasto. Nosotros hacemos la gestión que podemos", expresó inicialmente.

Posteriormente el mandamás de los 'embajadores' complementó y apuntó que "Falcao García es nuestro máximo ídolo y estrella. Estoy haciendo una referencia para que no la usen de manera equivocada, ni mucho menos para que digan que estoy cargando contra Falcao. Estoy poniendo un ejemplo, de como nosotros como gestores somos responsables de una cosa, pero no podemos responder por todas, porque en el fútbol el azar existe. Usted cree que si esa pelota hubiera entrado en el minuto 2 o 3, la historia no hubiera sido distinta. ¿Qué tengo que ver yo con eso?".

Gustavo Serpa le tiró al 'Tigre'. Fotos: Millonarios FC.

Gustavo Serpa prosiguió y trató de dejar claro que "tratar de usar unas palabras para ponerme en contra de Falcao pues no corresponde y no es justo. Falcao es un referente de todos nosotros a nivel nacional y nosotros estamos orgullosos de tenerlo acá, hicimos un esfuerzo grandísimo que además tomó bastante tiempo, dedicación y determinación para que él viniera. Tenemos una inmensa gratitud con él por estar acá. No acepto ese tipo de comentarios".