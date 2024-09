"Nos cansamos de apelar a la pedagogía; no se debe permitir el ingreso de hinchada visitante"

Tras los enfrentamientos entre hinchadas del Junior y Nacional ocurridas en el Atanasio Girardot, en pleno partido por la fecha 10 de la Liga BetPlay , Carlos Gonzáles Puche, director ejecutivo de Acolfutpro, se pronunció respecto al caso.

En primera instancia, se pronuncio respecto a la cotidianidad que han tomado este tipo de enfrentamientos en el fútbol colombiano. "Esto se ha convertido en una lucha campal, algo que se ha repetido en varias oportunidades. Las medidas implementadas por los ministerios y los protocolos se han venido trabajando, pero no son suficientes", acotó en entrevista con 'Noticias Caracol'.

Tras ello, confirmó que los jugadores que estaban en la cancha no corrieron peligro y se pudieron resguardar adecuadamente en sus respectivos camerinos. "Nos comunicamos con los jugadores en el camerino, y afortunadamente, cuando se presentaron estos hechos, corrieron al vestuario y pudieron hacerlo a tiempo. En este caso no hubo agresión contra los jugadores, porque el partido estaba siendo bueno, pero de pronto todo se descontroló y terminó afectando a la gente y también a los periodistas. Aquellos que habían asistido de manera tranquila al espectáculo fueron afectados", explicó Gonzáles Puche.

A renglón seguido, se refirió a la potencial sanción que habrá, la cual, según el reglamento,será para Nacional . "Según los reglamentos de la federación, el equipo local tiene la responsabilidad, y de una vez por todas no se debe permitir el ingreso de hinchas visitantes a los estadios. Esto es imposible de controlar, como ya se hace en Argentina. Nos hemos cansado de apelar a la pedagogía y a la racionalidad; las barras visitantes no pueden ingresar a los estadios bajo estas condiciones, poniendo en riesgo a los espectadores y protagonistas del espectáculo", aseguró el director ejecutivo de Acolfutpro.

Nacional vs. Junior COLPRENSA.

Más declaraciones de Carlos Gonzáles Puche, director ejecutivo de Acolfutpro

¿Quién es el responsable de lo ocurrido en el Atanasio Girardot?

"La responsabilidad recae sobre la comisión local. En los casos de partidos como el de Cúcuta y el último del Cali, se pudo intervenir y prevenir. En ambos casos no se permitió la venta de tiquetes; solo entraron los abonados, porque la barra estaba molesta con sus clubes. Las comisiones locales pueden tomar determinaciones preventivas. En el caso de Medellín, no entendemos cómo no se implementó un mecanismo preventivo para evitar el ingreso de la barra visitante, sabiendo que ya se había evidenciado agresión tras lo sucedido en Barranquilla. Las comisiones locales deben asumir la responsabilidad de prevenir este tipo de situaciones. Si se hubiera impedido el ingreso de la barra visitante, esto no habría ocurrido".

¿Qué se debe hacer para impedir este tipo de acciones en el futuro?

"No tienen la capacidad ni la infraestructura para impedir que estas personas entren a los estadios. ¿Cómo los detienen si no hay un sistema de identificación en el ingreso? El uso de la boleta para identificación plena está ordenado por un decreto, pero esas inversiones no se han hecho. Las medidas no se cumplen y se han venido dilatando. Hace un año y medio, cuando también se invadieron las plateas, ¿cuántos de esos personajes fueron judicializados? Aquí hay una falta de acción por parte de las autoridades. Esto es intento de homicidio, ¿por qué no los judicializan?"

Ejemplos de como controlar esto en otros países...

"En Brasil, se llevan fiscales para estos casos, y poco a poco han logrado controlar estas situaciones. Pero aquí, estas conductas quedan impunes. El tema es que esas personas están identificadas, y aun así, no los judicializan".