Nueva discusión entre jugadores de Santa Fe; Harold Santiago Mosquera el implicado

El pasado viernes, Independiente Santa Fe visitó a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, por el duelo correspondiente a la cuarta jornada de la Liga BetPlay II-2025, en el fútbol colombiano.

Sin embargo, más allá del empate 1-1, hubo una situación que se robó la atención de todos y generó trascendencia hasta en la rueda de prensa, en donde le cuestionaron al entrenador Jorge Bava por lo sucedido.

Y es que, así como lo había revelado el mismo Harold Santiago Mosquera, una vez terminó el primer tiempo; en el entretiempo había tenido una discusión con Ómar Fernández, con quien tuvieron tenso cruce por el rendimiento del equipo en la primera parte.

Con el marcador abajo, pero otro tiempo todavía por delante, ambos futbolistas de Santa Fe habían diferido en conceptos y sensaciones, discutiendo ante sus compañeros entre sí. Por fortuna, la situación no pasó de ahí.

"Es normal. Y a veces hasta me gusta que haya un poco de discusión. Si todo está muy calmo algo está mal (...) Es normal, pasa en las mejores familias".



📌 Jorge Bava 🇺🇾, DT de @SantaFe 🇮🇩, sobre la discusión de Harold Mosquera y Omar Fernández en el camerino del León 🦁 https://t.co/ugUnjhAyJU pic.twitter.com/rOKn9lY1m6 — Miguel París (@SoyMiguelParis) July 26, 2025

Es más, el actual campeón del fútbol colombiano empató el partido y tuvo hasta para ganar el encuentro.



¿Qué dijo Jorge Bava sobre la discusión entre sus propios dirigidos?

Evidentemente, este fue uno de los temas que trataron en la rueda de prensa ‘cardenal’, en la que le preguntaron al uruguayo por la discusión en la interna del equipo. No obstante, casi que entre risas, Bava no le echó ‘tiza’ al asunto, enfatizando que son cosas normales del fútbol.

"Yo no vi nada. Creo que es normal y a veces hasta me gusta que haya un poco de discusión. Si está todo muy calmado, algo está mal. Es como los niños en casa, si está todo en silencio, algo malo están haciendo. Si hubo, pero yo estaba en otro lugar", dijo el entrenador de Santa Fe, dejando claro que a veces estas cosas son necesarias para que el equipo se ‘toque’ y salga con disposición diferente a afrontar el partido.

Sumado a eso, Jorge Bava confesó que no vio la situación, pero, a su concepto, no hay polémica en el asunto: “Con el énfasis de ganar y mejorar porque íbamos perdiendo, pero bueno, no lo escuché, pero si él lo dijo, es normal. Pasa en las mejores familias".

Yilmar Velásquez y Harold Santiago Mosquera - Foto: Transmisión Win Sports

Cabe destacar que Harold Santiago Mosquera había centro de críticas el semestre pasado por discusión con su compañero Yilmar Velásquez, en duelo frente al Deportivo Cali. Sin embargo, para esa ocasión la pelea quedó graba en cámaras, hecho que le dio más trascendencia, teniendo en cuenta que ambos chocaron cabeza con cabeza y se fueron expulsados.