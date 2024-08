Omar Ramírez: "Hay muchos que dudaban de Santa Fe y ahora nos miran sentados, en la final"

Previo a la gran final de la Liga femenina 2024, Omar Ramírez tomó la palabra y analizó el duelo de vuelta contra el Cali, que sacó ventaja en el primer encuentro, con un triunfo por 2-1 en territorio vallecaucano.

“Hace un año dije lo mismo en Cali. Uno en esto es así, creo que Santa Fe tiene que salir a buscar el partido independientemente a la postura del equipo rival. Cali tiene la ventaja y nosotros tenemos la obligación de remontar. Vamos a intentar y hacer todo lo posible por hacer un partido inteligente donde hay que arriesgar”, indicó de entrada el estratega de las ‘leonas’, dejando clara su posición en el campo, este viernes, en El Campín.

Sumado a eso, Omar Rodríguez se refirió a las posibilidades que han manejado para quedarse con el título; dentro de ellas, los tiros desde el punto penal: “Hemos trabajado todos los escenarios posibles, es una final, un partido que esta cerrado y ante ese panorama hay que pensar en todas las posibilidades. Evidentemente los penales son una de ellas”.

"Hemos trabajado eso desde hace quince días, hemos trabajado los penales un día por medio porque es algo que está allí. Si me preguntan a mí en lo personal, no me gustaría ir a los penales, quero siempre ganar, yo tengo una creencia y nunca he trabajado los penales en las finales hasta que un día Rufay Zapata, que era mi entrenador de arqueros, me dijo que había que practicarlos porque es una posibilidad que está ahí”, agregó el entrenador ‘cardenal’.