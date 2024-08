Rival de Luis Díaz para llegar al Barcelona, recibido como héroe en su club de antaño

Los casi 48.000 aficionados que se dieron cita en las gradas de San Mamés para presenciar el partido de la Primera división del fútbol español entre el Athletic y el Getafe recibieron a Nico Williams con una atronadora ovación en la entrada al campo del delantero internacional.

Estrella de la selección española de conquistó la pasada Eurocopa y protagonista del mercado veraniego de fichajes por el interés del FC Barcelona en su fichaje, el pequeño de los Williams ingresó en el terreno de juego en el minuto 72 sustituyendo a Alex Berenguer con 1-1 en el marcador.

El atacante lució por primera vez en su camiseta el dorsal '10' que ha heredado de Iker Muniain, último gran capitán del Athletic; que dejó el club bilbaíno al final de la pasada campaña.

Con la cálida ovación, la afición rojiblanca mostró su cariño a un Nico Williams que anticipó su regreso a Lezama para ponerse a disposición de Ernesto Valverde para el comienzo liguero, zanjando de paso esos continuos rumores sobre su posible salida del Athletic que terminó de acallar cuando confirmó que portaría el simbólico número 10 en su camiseta.

Su salida al campo cambió el partido y el extremo internacional protagonizó hasta tres jugadas peligrosas destacables, aunque sin el premio del gol que hubiese sido la guinda deseada por los aficionados rojiblancos. No llegó y tampoco es que el Athletic hubiese hecho méritos para ganar. El Getafe se mereció, como mínimo, el empate a uno final.

La cara de felicidad de Nico Williams y el recibimiento que le tributa San Mamés cuando salta al césped no tiene precio...

Para qué irme de un lugar donde soy feliz?

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club de Bilbao, admitió tras el empate frente al Getafe, en el primer partido de la Primera división del fútbol español, que su equipo completó "un mal partido" frente a un rival que "ha estado bien" y al que "hay que darle mérito".

"Ellos juegan bien y fuerte y es como hay que jugar. Por nuestra parte no ha sido un partido nada bueno, salvo al final. El ritmo de juego no ha sido el adecuado y aunque tuvimos la suerte de hacer el 1-0 si no tienes el control del partido, que no lo teníamos, ellos en cualquier balón largo nos desequilibraban", lamentó el técnico en su valoración del choque.

Valverde no quiso achacar ese pobre juego a las fechas porque "ha empezado la liga y hay que tenerlo claro".

"No es que me deje dudas, es que tenemos que hacer mejor las cosas. Nos faltó continuidad y ser más contundentes en el juego, tanto en ataque como en defensa. Debemos ser un equipo contundente, ir con más fuerza y decisión", reclamó

"Para que esto funcione hay que ponerse las pilas y ponérselas muy fuerte. No hay otro camino para nosotros. Tenemos que poner un ritmo alto en ataque, ser solidarios en defensa y no que vaya pasando el partido. El punto nos sabe peor porque íbamos ganando y no hemos terminado de encontrarnos", recalcó.

Foto: AFP