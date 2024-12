Once Caldas se le pegó a Nacional y también le puso picante al cierre de cuadrangulares

Este domingo se definirán los dos finalistas que tendrá el segundo semestre de la Liga BetPlay, y uno de los equipos que está en la lucha por conseguir la clasificación es el Once Caldas , que actualmente es el líder del grupo B y tendrá que enfrentarse al Deportes Tolima en la sexta jornada.

Sorpresivamente, a través de sus redes sociales, el conjunto caldense se pronunció y mandó un mensaje a la Dimayor sobre el arbitraje, siguiendo a Atlético Nacional que el pasado viernes también dejó un comunicado para referirse sobre las garantías en el juzgamiento de los partidos.

El ‘Blanco Blanco’ le solicitó a la Dimayor la asignación de veedores arbitrales para los juegos de definición, de este domingo, velando por el “juego limpio”. Este mismo pedido fue hecho por Nacional, en un comunicado que también habló del polémico penalti frente a Millonarios.

Comunicado del Once Caldas

"El Once Caldas, fiel a los valores del fútbol y en busca de una competencia justa y transparente, solicita de manera respetuosa a la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol, la designación de veedurías arbitrales para los partidos que se jugarán en la fecha seis, grupo B, entre Deportes Tolima vs Once Caldas y América de Cali Vs Junior de Barranquilla.

Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, en acción de juego contra América de Cali, por la Liga BetPlay II-2024 Archivo de Colprensa

Nuestro objetivo es contar con todas las garantías arbitrales en estas instancias decisivas de la Liga BetPlay 2024-II.

Que el juego limpio prevalezca y que los hinchas disfruten de un espectáculo deportivo bajo los principios de justicia y equidad".

🎯 Juego limpio, nuestro compromiso en el Grupo B ⚽



En comentarios, algunos aficionados opinaron sobre lo sucedido; algunos dijeron que sobraba este pedido, mientras que otros avalaron la postura del conjunto que dirige Hernán Darío Herrera.

¿Qué necesita Once Caldas para avanzar a la final?

Con nueve puntos en el bolsillo, necesita vencer a Deportes Tolima, en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué. De lograrlo, llegará a 12 unidades y ninguno de los otros clubes que tienen opciones de avanzar y luchar por la estrella de Navidad, es decir, Junior de Barranquilla y el cuadro 'pijao', pueden alcanzarlo.

Ahora, en caso de que no se dé ese resultado, hay que barajar otras opciones. Si Once Caldas empata frente al 'vinotinto y oro', deberá aguardar por una igualdad o derrota del 'tiburón' contra América de Cali, en el estadio Pascual Guerrero. Eso sí, existe otra alternativa, ya que el 'blanco blanco' tiene una buena diferencia de gol, de +4, mientras que el 'rojiblanco' llega con 0 en ese ítem y puede ser determinante en la definición.