Pablo Ceppelini: "Wilmar Roldán es de jerarquía, pensamos que iba a suspender el partido"

Cada fecha en la Liga Betplay del fútbol colombiano se presentan diferentes hechos polémicos y este domingo no fue la excepción. Y es que en el estadio Atanasio Girardot pasó a un segundo plano el resultado final de 2-2, entre Medellín y Atlético Nacional.Todo porque el volante Pablo Ceppelini, de los verdes, pasó un gran sustoluego de que le cayera una navaja en la cabeza, cuando se disponía a ejecutar un tiro de esquina.

En ese instante, el futbolista uruguayo se tocó la cabeza y se agachó un poco, mientras que el árbitro Wilmar Roldán detuvo el compromiso durante unos minutos y posteriormente permitió que siguiera el duelo como si nada hubiera sucedido.

Después del compromiso, se vinieron una serie de comentarios en los medios, reacciones de los protagonistas y también en las redes sociales. En ese aspecto, el que también habló fue el propio Ceppelini.

"En ese momento lo que vi y lo que sentí fue que me llovieron un montón de objetos, inicialmente no llegué a ver qué fue (lo que lo impactó). Había botellas, encendedores y otras cosas más. Pero bueno, ya hay que dejar esto en manos de la Dimayor, que se hagan cargo. Esto es una fiesta. De pronto, es porque es cuarto clásico que juego y no nos pueden ganar, de pronto están un poco enojados conmigo", dijo a los medios el jugador de Nacional, en las afueras de los camerinos del Atanasio Girardot.

INFORMARA ROLDAN?

El objeto corto punzante que le enviaron a Ceppelini de Nacional pudo lesionarlo, las bolsas de agua y monedas que le tiraron a la árbitra no tienen razón de ser. Roldán detuvo el juego pero debe informar a la Comisión disciplinaria para que tome los correctivos pic.twitter.com/Em2XtK931o — joseborda (@joseborda1) April 22, 2024

El extranjero siguió y complementó que "sabemos que el árbitro Roldán es de mucha jerarquía, pensamos que lo iba a suspender (el partido), que se iban a tomar medidas. Cobrar un tiro de esquina condicionado no es bueno, pero bueno me gusta hablar es de fútbol".

Pablo Ceppelini fue reiterativo en afirmar que no se dio cuenta en el preciso momento de lo que le lanzaron a su cabeza. "Ya acá en el camerino me dijeron qué había sido y la verdad que me sorprendió. Lo otro es que la línea no recogió lo que me mandaron, ni se lo dio al árbitro. Más allá de esto, me queda la sensación de que pudimos haber ganado, comenzó el partido con un gol fatal, empezando el partido y después ya se pudo mejorar. Nosotros en Nacional ya comenzamos a pensar en el próximo semestre, tratar de reforzarnos con gente de jerarquía", finalizó el mediocampista